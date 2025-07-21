Україна та партнери активізують роботу щодо санкцій проти рф – Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив про активізацію санкційного тиску на росію та синхронізацію чинних санкційних режимів. Дипломати працюють над залученням фінансування для оборонних потреб, а також готується обмін полоненими та зустріч з представниками рф у Туреччині.
Президент Володимир Зеленський заявив про активізацію санкційного тиску на росію. Ідеться також про синхронізацію вже чинних санкційних режимів. Паралельно дипломатичний корпус працює над залученням фінансування для оборонних потреб, передає УНН.
За його словами, українські дипломати наразі мають завдання – "разом з усіма урядовцями та Офісом Президента забезпечити домовленості з партнерами щодо фінансів". Окрім цього фокус уваги наразі повернутий на санкційний тиск на рф.
Готуємо також значну активізацію роботи щодо санкцій проти росії за цю війну. Це й нові санкції наші та партнерів, а також синхронізація санкцій. росія використовує кожну санкційну діру для того, щоб фінансувати війну
У завершенні звернення Президент повідомив, що провів розмову з міністром оборони Рустемом Умєровим щодо підготовки обміну полоненими та майбутньої зустрічі з представниками рф у Туреччині. Подробиці очікуються найближчим часом.
Раніше УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч з російською стороною у Туреччині планується на середу. Рустем Умєров доповів про підготовку обміну та цієї зустрічі.