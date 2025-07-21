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Встреча Украины и рф в Турции планируется на среду - Зеленский
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Украина и партнеры активизируют работу по санкциям против рф – Зеленский

Киев • УНН

 • 730 просмотра

Президент Зеленский заявил об активизации санкционного давления на россию и синхронизации действующих санкционных режимов. Дипломаты работают над привлечением финансирования для оборонных нужд, а также готовится обмен пленными и встреча с представителями рф в Турции.

Украина и партнеры активизируют работу по санкциям против рф – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил об активизации санкционного давления на россию. Речь идет также о синхронизации уже действующих санкционных режимов. Параллельно дипломатический корпус работает над привлечением финансирования для оборонных нужд, передает УНН.

По его словам, украинские дипломаты сейчас имеют задачу – "вместе со всеми чиновниками и Офисом Президента обеспечить договоренности с партнерами относительно финансов". Кроме этого, фокус внимания сейчас повернут на санкционное давление на рф.

Готовим также значительную активизацию работы по санкциям против россии за эту войну. Это и новые санкции наши и партнеров, а также синхронизация санкций. Россия использует каждую санкционную дыру для того, чтобы финансировать войну 

- подчеркнул Зеленский.

В завершение обращения Президент сообщил, что провел разговор с министром обороны Рустемом Умеровым относительно подготовки обмена пленными и предстоящей встречи с представителями рф в Турции. Подробности ожидаются в ближайшее время.

Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча с российской стороной в Турции планируется на среду. Рустем Умеров доложил о подготовке обмена и этой встречи.

Алена Уткина

Алена Уткина

политика
Рустем Умеров
Турция
Владимир Зеленский
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