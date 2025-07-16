Рада ухвалила законопроєкт про санкції щодо "тіньового флоту" рф

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про застосування санкцій на морські та повітряні судна рф, що транспортують російські нафту ("тіньовий флот"), зброю та військових по всьому світу, повідомили у депутатському корпусі 16 липня, пише УНН.

Верховна Рада проголосувала в цілому законопроєкт щодо застосування санкцій проти суден тіньового флоту рф. "За" - 291 - повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Окрім тіньового флоту, зі слів нардепа, санкції можна буде накладати на судна і повітряні судна, які транспортують зброю та військових. Фіксувати буде СБУ. Далі ці дані будуть вносити у Державний реєстр санкцій.

Як пояснювала одна з авторок законопроєкту Юлія Сірко, росія створила найбільший у світі "тіньовий флот" із сотень старих, незастрахованих суден, чимало з яких офіційно належать іноземним громадянам та компаніям, а реальний контроль - у кремля. "Щойно власник потрапляє під санкції - судно переоформлюється на іншу юридичну або фізичну особу. Тому такі санкції не є ефективними", - зазначала вона.

"Ми пропонуємо інше рішення: застосовувати санкції на конкретне морське судно чи літак із унікальним реєстраційним номером. Так уже діє Велика Британія - і це працює", - зазначала Сірко.

Доповнення

Парламент ухвалив цей законопроєкт за основу у травні.