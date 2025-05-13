Можливість накладання Україною санкцій на “тіньовий флот” рф: Рада ухвалила за основу законопроєкт

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, за яким планується запровадити механізм накладання санкцій не лише на фізичних та юридичних осіб, а й безпосередньо на конкретні судна та літаки, що працюють на агресора. Служба безпеки України та розвідувальні органи отримаю право виявляти й фіксувати використання цих суден у діяльності проти України.

Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту 13020.

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Рада прийняла за основу законопроект щодо механізму санкцій по "тіньовому флоту" рф. По факту, як накладати санкції не на юридичні особи, а на конкретні танкери. За - 269 - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, санкції з боку України можуть застосовуватися по відношенню, в тому числі і на судна, повітряні судна до іноземних держав.

Доповнюється норма, за якою підставами для застосування санкцій є рішення та регламенти Ради Європейського Союзу з урахуванням забезпечення національних інтересів та національної безпеки України, а також встановлення факту використання суден, повітряних суден у діяльності, яка створює реальні або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Служба безпеки України та розвідувальні органи мають отримати повноваження по виявленню та встановленню фактів використання суден, повітряних суден у діяльності, яка створює реальні або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Нагадаємо

Уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти 100 російських нафтових танкерів так званого "тіньового флоту", які допомогають росії обходити Західні санкції.