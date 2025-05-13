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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна
12:11 • 2042 перегляди

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

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Можливість накладання Україною санкцій на “тіньовий флот” рф: Рада ухвалила за основу законопроєкт

Київ • УНН

 • 374 перегляди

Рада ухвалила законопроєкт, що дозволить накладати санкції на судна та літаки, які працюють на рф. СБУ та розвідка зможуть виявляти використання суден у діяльності проти України.

Можливість накладання Україною санкцій на “тіньовий флот” рф: Рада ухвалила за основу законопроєкт

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, за яким планується запровадити механізм накладання санкцій не лише на фізичних та юридичних осіб, а й безпосередньо на конкретні судна та літаки, що працюють на агресора. Служба безпеки України та розвідувальні органи отримаю право виявляти й фіксувати використання цих суден у діяльності проти України.

Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту 13020.

Деталі

Рада прийняла за основу законопроект щодо механізму санкцій по "тіньовому флоту" рф. По факту, як накладати санкції не на юридичні особи, а на конкретні танкери. За - 269

- повідомив Железняк. 

Відповідно до законопроєкту, санкції з боку України можуть застосовуватися по відношенню, в тому числі і на судна, повітряні судна до іноземних держав.

Доповнюється норма, за якою підставами для застосування санкцій є рішення та регламенти Ради Європейського Союзу з урахуванням забезпечення національних інтересів та національної безпеки України, а також встановлення факту використання суден, повітряних суден у діяльності, яка створює реальні або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Служба безпеки України та розвідувальні органи мають отримати повноваження по виявленню та встановленню фактів використання суден, повітряних суден у діяльності, яка створює реальні або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Нагадаємо

Уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти 100 російських нафтових танкерів так званого "тіньового флоту", які допомогають росії обходити Західні санкції. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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