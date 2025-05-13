Возможность наложения Украиной санкций на “теневой флот” рф: Рада приняла за основу законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект, по которому планируется ввести механизм наложения санкций не только на физических и юридических лиц, но и непосредственно на конкретные суда и самолеты, работающие на агрессора. Служба безопасности Украины и разведывательные органы получат право выявлять и фиксировать использование этих судов в деятельности против Украины.

Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта 13020.

Детали

Рада приняла за основу законопроект о механизме санкций по "теневому флоту" рф. По факту, как накладывать санкции не на юридические лица, а на конкретные танкеры. За - 269 - сообщил Железняк.

В соответствии с законопроектом, санкции со стороны Украины могут применяться по отношению, в том числе и на суда, воздушные суда к иностранным государствам.

Дополняется норма, согласно которой основаниями для применения санкций являются решения и регламенты Совета Европейского Союза с учетом обеспечения национальных интересов и национальной безопасности Украины, а также установление факта использования судов, воздушных судов в деятельности, которая создает реальные или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Служба безопасности Украины и разведывательные органы должны получить полномочия по выявлению и установлению фактов использования судов, воздушных судов в деятельности, которая создает реальные или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Напомним

Правительство Великобритании объявило о введении санкций против 100 российских нефтяных танкеров так называемого "теневого флота", которые помогают россии обходить Западные санкции.