Велика Британія запровадить санкції проти 100 танкерів "тіньового флоту" росії

Уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти 100 російських нафтових танкерів так званого "тіньового флоту", які допомогають росії обходити Західні санкції. Про це інформує УНН із посиланням на пресреліз уряду Великої Британії від 9 травня, видання Bloomberg.

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Зазначається, що британський уряд запроваджує санкції щодо 100 нафтових танкерів, які становлять основну частину тіньового флоту путіна і з початку 2024 року перевезли вантажі на суму понад 24 мільярди доларів.

Сьогодні російський тіньовий флот зазнає наймасштабнішого в історії пакету санкцій, що посилить тиск на путіна і захистить критично важливу національну інфраструктуру Великобританії та Європи - йдеться у пресрелізі.

В Уряді Великої Британії вважають, що операція тіньового флоту, організована наближеними путіна, не просто фінансує незаконну війну кремля в Україні - відомо, що занепад суду флоту завдає шкоди критично важливій національній інфраструктурі через безрозсудне мореплавання в Європі.

Як пише Bloomberg, росія зібрала тіньовий флот, щоб продовжувати транспортувати свою нафту, доки триває її війна в Україні. Але зросли побоювання щодо безпеки цих суден та ризику того, що вони зашкодять критично важливій інфраструктурі, такій як підводні кабелі.

Кожен крок, який ми робимо для посилення тиску на росію і досягнення справедливого і стійкого миру в Україні, є ще одним кроком до безпеки і процвітання Великої Британії - заявив прем'єр-міністр Кір Стармер.

У Лондоні наголосили, що мета – не лише зупинити діяльність цих суден, а й притягнути до відповідальності осіб і структури, які стоять за організацією перевезень "тіньовим флотом".

путін використовує тіньовий флот, щоб зберегти свої нафтові доходи і підтримати російську нафтову промисловість. Завдяки західним санкціям прибутки росії від продажу нафти і газу щороку зменшуються – з 2022 року вони впали більш ніж на третину. Санкції й витрати на варварську війну гальмують економіку: фонд добробуту спустошений, інфляція зростає, а витрати на оборону і безпеку – неконтрольовано зростають - пише прес-служба британського Уряду.

Велика Британія запровадила санкції проти більшої кількості суден "тіньового флоту", ніж будь-яка інша держава. Загалом під санкціями вже перебувають 133 танкери, частина з яких також під обмеженнями інших країн.

Загрозу нашій національній безпеці з боку росії не можна недооцінювати, тому ми зробимо все, що в наших силах, щоб зруйнувати діяльність його тіньового флоту, позбавити його військову машину нафтових доходів та захистити підводну інфраструктуру, від якої залежимо у своєму повсякденному житті - зауважив прем'єр-міністр Кір Стармер.

Водночас, за інформацією Bloomberg, 39 із 41 судна, нещодавно підсанкційних лише у Великій Британії, досі продовжують перевозити російську нафту.

Нагадаємо

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що 17-й пакет санкцій проти росії буде готовий до ухвалення на наступній Раді ЄС із закордонних справ. Єврокомісія вже відправила проєкт до столиць Європи.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна заявив, що Естонія продовжить співпрацювати з країнами Балтійського і Північного морів. Це забезпечить захист навколишнього середовища, безпеку морської та підводної інфраструктури. А також стане запорукою у тому, що країна матиме можливість зупиняти судна російського "тіньового флоту".

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