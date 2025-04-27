Естонія зможе зупиняти судна "тіньового флоту" рф - глава МЗС балтійської країни

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна заявив, що Естонія продовжить співпрацювати з країнами Балтійського і Північного морів. Це забезпечить захист навколишнього середовища, безпеку морської та підводної інфраструктури. А також стане запорукою у тому, що країна матиме можливість зупиняти судна російського "тіньового флоту".

Передає УНН із посиланням на Postimees.

Російському нафтовому танкеру "Ківала" сьогодні дозволили продовжити свій шлях після усунення суттєвих недоліків на судні. Затримання суден російського тіньового флоту як в Естонії, так і нещодавно у Фінляндії показує, що такі судна не залишаються безкарними, і що ми маємо можливість їх зупинити

Глава естонського МЗС підтвердив, що після того, як було проведено інспекцію, у підсумку - це судно було звільнено.

У суботу Естонська транспортна рада провела повторну перевірку танкера "Kiwala", і інспектори підтвердили, що виявлені раніше недоліки усунені. Після цього корабель отримав дозвіл продовжити свою подорож.

Увесь цей інцидент ще раз підтверджує, що в реєстрах так званих країн-прапорів зручності є суттєві недоліки, дані не є достовірними, а зв'язок з ними проблематичний