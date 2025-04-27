Эстония сможет останавливать суда "теневого флота" рф - глава МИД балтийской страны

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что Эстония продолжит сотрудничать со странами Балтийского и Северного морей. Это обеспечит защиту окружающей среды, безопасность морской и подводной инфраструктуры. А также станет залогом в том, что у страны будет возможность останавливать суда российского "теневого флота".

Передает УНН со ссылкой на Postimees.

Российскому нефтяному танкеру "Кивала" сегодня разрешили продолжить свой путь после устранения существенных недостатков на судне. Задержание судов российского теневого флота как в Эстонии, так и недавно в Финляндии показывает, что такие суда не остаются безнаказанными, и что у нас есть возможность их остановить – заявил Цахкна.

Глава эстонского МИД подтвердил, что после того, как была проведена инспекция, в итоге - это судно было освобождено.

Контекст

В субботу Эстонский транспортный совет провел повторную проверку танкера "Kiwala", и инспекторы подтвердили, что выявленные ранее недостатки устранены. После этого корабль получил разрешение продолжить свое путешествие.

Комментарий

Весь этот инцидент еще раз подтверждает, что в реестрах так называемых стран-флагов удобства есть существенные недостатки, данные не являются достоверными, а связь с ними проблематична - пояснил Цахкна.

Напомним

Эстонский департамент транспорта обнаружил 40 нарушений на танкере Kiwala, задержанном в Финском заливе. Из-за этого судно не может продолжить движение до устранения недостатков.

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