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Великобритания введет санкции против 100 танкеров "теневого флота" россии

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Британское правительство ввело санкции против 100 нефтяных танкеров, входящих в теневой флот рф. С начала 2024 года они перевезли грузы на более чем 24 млрд долларов.

Великобритания введет санкции против 100 танкеров "теневого флота" россии

Правительство Великобритании объявило о введении санкций против 100 российских нефтяных танкеров так называемого "теневого флота", которые помогают россии обходить Западные санкции. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-релиз правительства Великобритании от 9 мая, издание Bloomberg.

Детали

Отмечается, что британское правительство вводит санкции в отношении 100 нефтяных танкеров, которые составляют основную часть теневого флота путина и с начала 2024 года перевезли грузы на сумму более 24 миллиардов долларов.

Сегодня российский теневой флот подвергается самому масштабному в истории пакету санкций, что усилит давление на путина и защитит критически важную национальную инфраструктуру Великобритании и Европы

- говорится в пресс-релизе.

В Правительстве Великобритании считают, что операция теневого флота, организованная приближенными путина, не просто финансирует незаконную войну кремля в Украине - известно, что упадок суда флота наносит ущерб критически важной национальной инфраструктуре из-за безрассудного мореплавания в Европе.

Как пишет Bloomberg, россия собрала теневой флот, чтобы продолжать транспортировать свою нефть, пока продолжается ее война в Украине. Но возросли опасения относительно безопасности этих судов и риска того, что они нанесут ущерб критически важной инфраструктуре, такой как подводные кабели.

Каждый шаг, который мы делаем для усиления давления на россию и достижения справедливого и устойчивого мира в Украине, является еще одним шагом к безопасности и процветанию Великобритании

- заявил премьер-министр Кир Стармер.

В Лондоне подчеркнули, что цель – не только остановить деятельность этих судов, но и привлечь к ответственности лиц и структуры, стоящие за организацией перевозок "теневым флотом".

путин использует теневой флот, чтобы сохранить свои нефтяные доходы и поддержать российскую нефтяную промышленность. Благодаря западным санкциям прибыли россии от продажи нефти и газа ежегодно уменьшаются – с 2022 года они упали более чем на треть. Санкции и расходы на варварскую войну тормозят экономику: фонд благосостояния опустошен, инфляция растет, а расходы на оборону и безопасность – неконтролируемо растут

- пишет пресс-служба британского Правительства.

Великобритания ввела санкции против большего количества судов "теневого флота", чем любое другое государство. В целом под санкциями уже находятся 133 танкера, часть из которых также под ограничениями других стран.

Угрозу нашей национальной безопасности со стороны россии нельзя недооценивать, поэтому мы сделаем все, что в наших силах, чтобы разрушить деятельность его теневого флота, лишить его военную машину нефтяных доходов и защитить подводную инфраструктуру, от которой зависим в своей повседневной жизни

- отметил премьер-министр Кир Стармер.

В то же время, по информации Bloomberg, 39 из 41 судна, недавно подсанкционных только в Великобритании, до сих пор продолжают перевозить российскую нефть.

Напомним

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что 17-й пакет санкций против россии будет готов к принятию на следующем Совете ЕС по иностранным делам. Еврокомиссия уже отправила проект в столицы Европы.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что Эстония продолжит сотрудничать со странами Балтийского и Северного морей. Это обеспечит защиту окружающей среды, безопасность морской и подводной инфраструктуры. А также станет залогом в том, что страна будет иметь возможность останавливать суда российского "теневого флота".

Трибунал над путиным: 9 мая Евросоюз объявит историческое решение09.05.25, 01:04 • 2752 просмотра

Вита Зеленецкая

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