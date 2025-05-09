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Трибунал над путиным: 9 мая Евросоюз объявит историческое решение

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Украина и Евросоюз планируют создать специальный суд для преследования президента россии и других чиновников за организацию вторжения. Ожидается политическое одобрение трибунала в ближайшее время.

Трибунал над путиным: 9 мая Евросоюз объявит историческое решение

Украина и Европейский Союз (ЕС) в пятницу, 09 мая объявят о создании специального трибунала, целью которого будет преследование кремлевского лидера владимира путина и других российских чиновников за организацию вторжения в Украину. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на заявление высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Каи Каллас, передает УНН.

Детали

В четверг, 08 мая высокая представительница Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Варшаве сообщила журналистам, что Украина и Европейский союз готовы объявить о создании специального суда, нацеленного на судебное преследование президента рф владимира путина и других высокопоставленных кремлевских чиновников за организацию вторжения на территорию соседнего государства.

Завтра мы дадим окончательное политическое одобрение создания трибунала по военным преступлениям

- сказала Кая Каллас.

"Не будет безнаказанности, будут отвечать за совершенные преступления. Также те, кто действительно начал эту войну", - подчеркнула главный дипломат ЕС.

Напомним

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас надеется, что 17-й пакет санкций против россии будет принят на следующем Совете ЕС по иностранным делам. 

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в ближайшее время будут приняты конкретные решения о создании специального трибунала по преступлению агрессии рф.

Совет Европы намерен создать специальный трибунал для рассмотрения агрессии россии против Украины до конца 2025 года. 40 стран и ЕС уже работают над правовыми основами будущего трибунала.

В Гааге подготовили проект трибунала для путина и топ-чиновников рф и беларуси22.04.25, 13:16 • 11842 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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