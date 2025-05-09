Трибунал над путиным: 9 мая Евросоюз объявит историческое решение
Киев • УНН
Украина и Евросоюз планируют создать специальный суд для преследования президента россии и других чиновников за организацию вторжения. Ожидается политическое одобрение трибунала в ближайшее время.
Украина и Европейский Союз (ЕС) в пятницу, 09 мая объявят о создании специального трибунала, целью которого будет преследование кремлевского лидера владимира путина и других российских чиновников за организацию вторжения в Украину. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на заявление высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Каи Каллас, передает УНН.
Детали
В четверг, 08 мая высокая представительница Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Варшаве сообщила журналистам, что Украина и Европейский союз готовы объявить о создании специального суда, нацеленного на судебное преследование президента рф владимира путина и других высокопоставленных кремлевских чиновников за организацию вторжения на территорию соседнего государства.
Завтра мы дадим окончательное политическое одобрение создания трибунала по военным преступлениям
"Не будет безнаказанности, будут отвечать за совершенные преступления. Также те, кто действительно начал эту войну", - подчеркнула главный дипломат ЕС.
Напомним
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас надеется, что 17-й пакет санкций против россии будет принят на следующем Совете ЕС по иностранным делам.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в ближайшее время будут приняты конкретные решения о создании специального трибунала по преступлению агрессии рф.
Совет Европы намерен создать специальный трибунал для рассмотрения агрессии россии против Украины до конца 2025 года. 40 стран и ЕС уже работают над правовыми основами будущего трибунала.
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