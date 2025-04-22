В Гааге подготовили проект трибунала для путина и топ-чиновников рф и беларуси

В Гааге готов проект специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины, который неофициально называют "трибуналом для путина". Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

Детали

Данный спецтрибунал будет заниматься расследованием в отношении 20 российских и белорусских топ-чиновников. В результате может быть подготовлено обвинительное заключение в отношении политических и военных лидеров россии и беларуси, которые принимали участие в планировании и подготовке полномасштабного вторжения в Украину.

В частности, речь идет не только о владимире путине, но и о министре иностранных дел рв сергее лаврове и премьер-министре рф михаиле мишустине. Однако официальный ордер на арест суд не может выдать, пока все эти лица находятся при власти и имеют иммунитет.

Также источник DW сообщает, что США фактически отказались от участия в работе трибунала после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

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