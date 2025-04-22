У Гаазі підготували проєкт трибуналу для путіна та топ-чиновників рф і білорусі

У Гаазі готовий проект спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України, який неофіційно називають "трибуналом для путіна". Про це повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.

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Даний спецтрибунал буде займатися розслідуванням щодо 20 російських і білоруських топ-чиновників. В результаті може бути підготовлений обвинувальний висновок щодо політичних і військових лідерів росії і білорусі, які брали участь у плануванні і підготовці повномасштабного вторгнення в Україну.

Зокрема, йдеться не лише про володимира путіна, а й про міністра закордонних справ рв сергія лаврова і прем’єр-міністра рф михайла мішустіна. Однак офіційний ордер на арешт суд не може видати, доки всі ці особи перебувають при владі і мають імунітет.

Також джерело DW повідомляє, що США фактично відмовились від участі в роботі трибуналу після повернення до Білого дому Дональда Трампа.

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