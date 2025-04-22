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У Гаазі підготували проєкт трибуналу для путіна та топ-чиновників рф і білорусі

Київ • УНН

 • 8820 перегляди

Спецтрибунал розслідуватиме злочини 20 російських та білоруських посадовців, причетних до планування вторгнення в Україну. США відмовились від участі після повернення Трампа.

У Гаазі підготували проєкт трибуналу для путіна та топ-чиновників рф і білорусі

У Гаазі готовий проект спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України, який неофіційно називають "трибуналом для путіна". Про це повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.

Деталі

Даний спецтрибунал буде займатися розслідуванням щодо 20 російських і білоруських топ-чиновників. В результаті може бути підготовлений обвинувальний висновок щодо політичних і військових лідерів росії і білорусі, які брали участь у плануванні і підготовці повномасштабного вторгнення в Україну.

Зокрема, йдеться не лише про володимира путіна, а й про міністра закордонних справ рв сергія лаврова і прем’єр-міністра рф михайла мішустіна. Однак офіційний ордер на арешт суд не може видати, доки всі ці особи перебувають при владі і мають імунітет.

Також джерело DW повідомляє, що США фактично відмовились від участі в роботі трибуналу після повернення до Білого дому Дональда Трампа.

Україна буде працювати над трибуналом для рф навіть після завершення гарячої фази війни - Зеленський24.02.25, 17:03 • 100734 перегляди

Євген Устименко

Євген Устименко

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