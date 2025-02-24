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Україна буде працювати над трибуналом для рф навіть після завершення гарячої фази війни - Зеленський

Україна буде працювати над трибуналом для рф навіть після завершення гарячої фази війни - Зеленський

Київ • УНН

 • 100649 перегляди

Україна продовжить роботу над спеціальним трибуналом з розгляду злочинів агресії РФ навіть після завершення гарячої фази війни. ЄС вже заклав правові основи для створення трибуналу над російськими політичними та військовими лідерами.

Україна буде працювати над спеціальним трибуналом з розгляду злочинів агресії росії навіть після завершення гарячої фази війни. Про це заявив Президент Володимир Зеленський журналістам, передає УНН.

Ми будемо працювати над трибуналом навіть після завершення гарячої фази цієї війни. Звичайно ми не забудемо наших людей 

- заявив Зеленський.

Президент нагадав, що сьогодні під час пленарного засідання "Підтримуй Україну" Київ багато говорив, що Україні потрібен справедливий, довготривалий мир.

"У цій війні складно знайти справедливість. Це пояснюється кроками, які робить рф і в той спосіб в який ведеться війна, скільки людей загинуло", - сказав Зеленський.

Доповнення

Європейський Союз заклав правові основи для створення спеціального трибуналу з розгляду злочинів агресії росії проти України. Трибунал матиме повноваження притягувати до відповідальності російських політичних і військових лідерів.

США можуть вийти з трибуналу проти росії: що відомо про позицію Трампа21.02.25, 20:41 • 39404 перегляди

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявляв, що зроблено величезний прогрес щодо спеціального трибуналу з розгляду злочинів агресії росії проти України. рф повинна нести відповідальність за вторгнення з юридичної точки зору.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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