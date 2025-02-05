Спецтрибунал для рф: у Раді Європи сформулювали основні елементи юридичного тексту
Київ • УНН
Під час засідання Core Group у Брюсселі було закладено правові основи Спеціального трибуналу проти рф. Трибунал матиме повноваження притягувати до відповідальності російських політичних і військових лідерів.
Європейський Союз заклав правові основи для створення спеціального трибуналу з розгляду злочинів агресії росії проти України. Трибунал матиме повноваження притягувати до відповідальності російських політичних і військових лідерів. Про це інформує УНН з посиланням на Раду Європи та Голос Америки.
Деталі
У заяві Ради Європи від 4-го лютого йдеться про те, що під час 13-го засідання Core Group у Брюсселі було закладено правові основи Спеціального трибуналу, включаючи ключові елементи його статуту.
У квітні минулого року ми відкрили Реєстр збитків для тих, хто постраждав від російської агресії, і зараз робота над механізмом компенсації триває повним ходом. Крім того, Європейський суд з прав людини все ще розглядає понад 4000 справ проти росії, пов'язаних із подіями у Криму, Донбасі та повномасштабною війною в Україні
Як повідомляє "Голос Америки", провідні юристи установ ЄС також сформулювали ключові елементи "проєкту Статуту Шумана" – основного правового тексту, який регулюватиме функціонування спецтрибуналу.
Зазначається, що Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила "Коли росія вирішила перекинути свої танки через кордони України, порушивши Статут ООН, вона вчинила одне з найсерйозніших порушень: злочин агресії. Тепер справедливість приходить".
За словами Урсули фон дер Ляєн, правосуддя "не може бути без компенсації".
росія повинна нести відповідальність за свою агресію, і вона повинна заплатити
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе назвав здійснений прогрес у створенні спецтрибуналу значним та привітав цей "великий крок" до його створення.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. Сторони обговорили створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії, а також звільнення українських полонених.
Дискусія про створення спецтрибуналу для рф є дуже активною - Костін11.09.24, 15:14 • 21573 перегляди