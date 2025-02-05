Спецтрибунал для рф: в Совете Европы сформулировали основные элементы юридического текста
Киев • УНН
Во время заседания Core Group в Брюсселе были заложены правовые основы Специального трибунала против рф. Трибунал будет иметь полномочия привлекать к ответственности российских политических и военных лидеров.
Европейский Союз заложил правовые основы для создания специального трибунала по рассмотрению преступлений агрессии россии против Украины. Трибунал будет иметь полномочия привлекать к ответственности российских политических и военных лидеров. Об этом информирует УНН со ссылкой на Совет Европы и Голос Америки.
Детали
В заявлении Совета Европы от 4-го февраля говорится о том, что во время 13-го заседания Core Group в Брюсселе были заложены правовые основы Специального трибунала, включая ключевые элементы его устава.
В апреле прошлого года мы открыли Реестр убытков для тех, кто пострадал от российской агрессии, и сейчас работа над механизмом компенсации продолжается полным ходом. Кроме того, Европейский суд по правам человека все еще рассматривает более 4000 дел против россии, связанных с событиями в Крыму, Донбассе и полномасштабной войной в Украине
Как сообщает "Голос Америки", ведущие юристы учреждений ЕС также сформулировали ключевые элементы "проекта Устава Шумана" - основного правового текста, который будет регулировать функционирование спецтрибунала.
Отмечается, что Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила "когда россия решила перебросить свои танки через границы Украины, нарушив Устав ООН, она совершила одно из самых серьезных нарушений: преступление агрессии. Теперь справедливость приходит".
По словам Урсулы фон дер Ляйен, правосудие "не может быть без компенсации".
россия должна нести ответственность за свою агрессию, и она должна заплатить
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе назвал осуществленный прогресс в создании спецтрибунала значительным и приветствовал этот "большой шаг" к его созданию.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Стороны обсудили создание специального трибунала по преступлению агрессии, а также освобождение украинских пленных.
Дискуссия о создании спецтрибунала для рф является очень активной - Костин11.09.24, 15:14 • 21493 просмотра