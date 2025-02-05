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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Спецтрибунал для рф: в Совете Европы сформулировали основные элементы юридического текста

Киев  •  УНН

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Во время заседания Core Group в Брюсселе были заложены правовые основы Специального трибунала против рф. Трибунал будет иметь полномочия привлекать к ответственности российских политических и военных лидеров.

Европейский Союз заложил правовые основы для создания специального трибунала по рассмотрению преступлений агрессии россии против Украины. Трибунал будет иметь полномочия привлекать к ответственности российских политических и военных лидеров. Об этом информирует УНН со ссылкой на Совет Европы и Голос Америки.  

Детали

В заявлении Совета Европы от 4-го февраля говорится о том, что во время 13-го заседания Core Group в Брюсселе были заложены правовые основы Специального трибунала, включая ключевые элементы его устава.

В апреле прошлого года мы открыли Реестр убытков для тех, кто пострадал от российской агрессии, и сейчас работа над механизмом компенсации продолжается полным ходом. Кроме того, Европейский суд по правам человека все еще рассматривает более 4000 дел против россии, связанных с событиями в Крыму, Донбассе и полномасштабной войной в Украине

- говорится в заметке Совета Европы.

Как сообщает "Голос Америки", ведущие юристы учреждений ЕС также сформулировали ключевые элементы "проекта Устава Шумана" - основного правового текста, который будет регулировать функционирование спецтрибунала.

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Отмечается, что Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила "когда россия решила перебросить свои танки через границы Украины, нарушив Устав ООН, она совершила одно из самых серьезных нарушений: преступление агрессии. Теперь справедливость приходит".

По словам Урсулы фон дер Ляйен, правосудие "не может быть без компенсации".

россия должна нести ответственность за свою агрессию, и она должна заплатить

- заявила Президент Еврокомиссии.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе назвал осуществленный прогресс в создании спецтрибунала значительным и приветствовал этот "большой шаг" к его созданию.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Стороны обсудили создание специального трибунала по преступлению агрессии, а также освобождение украинских пленных.   

Дискуссия о создании спецтрибунала для рф является очень активной - Костин11.09.24, 15:14 • 21493 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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