Дискуссия о создании спецтрибунала для рф является очень активной - Костин

Энергия у стран, которые входят в Координационную группу по обсуждению модели созданием международного трибунала есть. Дискуссия очень активна. Одно из предложений, которое сейчас есть "на столе" - это заключение соглашения с Советом Европы такого же по юридическому содержанию, которое было заключено по реестру убытков. Это позволит не только странам Совета Европы, но и другим присоединиться к созданию этого международного механизма. Об этом сообщил Генеральный прокурор Андрей Костин во время брифинга, передает УНН.

Энергия у стран, которые входят в координационную группу есть. Это очень важно, потому что есть много слухов, что кто-то устал, это не правда. Дискуссия очень активна и очень активна не только в рамках встречи координационной группы, которая состоится в Вене в середине сентября. Есть определенная коммуникация, которая идет по дипломатическим каналам. То есть мы пытаемся найти общее решение. Сейчас то, как это выглядит, то есть одно из предложений, которое сейчас есть "на столе" - это заключение соглашения с Советом Европы, соглашения такого же по юридическому содержанию, которое было заключено по реестру убытков. Это позволит не только странам Совета Европы, но и другим странам присоединиться к созданию этого международного механизма, - рассказал Костин.

Генпрокурор сообщил, что сейчас идет дискуссия относительно того, какая должна быть последовательность действий.

Сейчас идет дискуссия между тем какая должна быть последовательность действий, потому что наша позиция заключается в том, что мы выступаем за то, что соглашение должно быть заключено. Это также о политической воле стран, которые уже официально поддержали идею создания специального трибунала, понимая, что преступление агрессии не может остаться безнаказанным. То есть поддерживая эту политическую волю мы должны ожидать присоединения к этому соглашению с Советом Европы. Далее работа над уставом трибунала, который должен регулировать все процедуры. Безусловно продолжается дискуссия относительно персонального иммунитета, она сложная. Есть определенная дискуссия относительно юридического определения преступления агрессии, там не все страны поддерживают определение, которое содержится в Римском статуте, но эта юридическая дискуссия с моей точки зрения является важной, но носит более технический характер, - сказал Костин.

То есть по его словам, происходит движение.

Наша команда готовится к следующим встречам координационной группы очень тщательно. Поэтому увидим, какие будут результаты после встречи в сентябре, - сказал Генпрокурор.

Кроме того, Костин сообщил, что параллельно идет дискуссия в том числе относительно изменений в Кампальское соглашение Римского статута, которое расширило юрисдикцию Международного уголовного суда для расследования преступления агрессии.

Мы все понимаем сложности начала процедуры в соответствии с существующей моделью Кампальского соглашения, но с учетом того, какая дискуссия происходит на экспертном уровне среди стран-участников Римского статута говорит о том, что, видимо, надо изменить саму модель, которая содержится в Кампальском соглашении. Сейчас идет дискуссия по изменению этой модели, - сказал Костин.

Дополнение

Комитет министров Совета Европы принял важное решение относительно спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

Тогдашний министр иностранных дел Украины приветствовал решение Комитета министров Совета Европы по подготовке документов и потенциального проекта соглашения между Украиной и Советом Европы о фактическом создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.



В апреле 2024 года сообщалось, что 44 страны поддержали создание спецтрибунала для России.

Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс сообщал, что Международный специальный трибунал для судебного преследования за военные преступления может быть создан до конца 2024 года.