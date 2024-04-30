Наближає до невідворотності покарання – Кулеба привітав рішення Ради Європи про підготовку створення Спецтрибуналу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо підготувки документів та потенційного проєкту угоди між Україною та Радою Європи про фактичне створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, передає УНН із посиланням на пресслужбу МЗС України.

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Комітет міністрів Ради Європи ухвалив важливе рішення стосовно Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Рішення доручає Генеральному секретарю Ради Європи підготувати необхідні документи для сприяння консультаціям в Основній групі та підготовки потенційного проєкту угоди між Україною та Радою Європи про фактичне створення Трибуналу

Дмитро Кулеба привітав рішення в Х та висловив вдячність всім членам КМРЄ, які підтримали цей крок.

Я вітаю сьогоднішнє рішення Комітету міністрів України зі спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України, і я дякую всім його членам, які підтримали цей крок. Це важливий практичний крок на шляху до створення трибуналу. Кожен такий крок наближає нас до доведення невідворотності покарання за злочин агресії проти України

За словами міністра, Україна продовжує працювати над тим, щоб трибунал здійснював правосуддя.

Це критично не лише для всіх українців, які постраждали внаслідок російської агресії, а й для всіх народів, які прагнуть жити в мирному та безпечному світі