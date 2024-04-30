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Наближає до невідворотності покарання – Кулеба привітав рішення Ради Європи про підготовку створення Спецтрибуналу

Наближає до невідворотності покарання – Кулеба привітав рішення Ради Європи про підготовку створення Спецтрибуналу

Київ • УНН

 • 64821 перегляди

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба вітає рішення Ради Європи про підготовку створення Спеціального трибуналу щодо злочинів рф проти України, оскільки це наближає до невідворотності покарання за агресію проти України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо підготувки документів та потенційного проєкту угоди між Україною та Радою Європи про фактичне створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, передає УНН із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Деталі

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив важливе рішення стосовно Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Рішення доручає Генеральному секретарю Ради Європи підготувати необхідні документи для сприяння консультаціям в Основній групі та підготовки потенційного проєкту угоди між Україною та Радою Європи про фактичне створення Трибуналу

– інформує Міністерство закордонних справ України.

Дмитро Кулеба привітав рішення в Х та висловив вдячність всім членам КМРЄ, які підтримали цей крок.

Я вітаю сьогоднішнє рішення Комітету міністрів України зі спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України, і я дякую всім його членам, які підтримали цей крок. Це важливий практичний крок на шляху до створення трибуналу. Кожен такий крок наближає нас до доведення невідворотності покарання за злочин агресії проти України

– зазначив Кулеба.
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За словами міністра, Україна продовжує працювати над тим, щоб трибунал здійснював правосуддя.

Це критично не лише для всіх українців, які постраждали внаслідок російської агресії, а й для всіх народів, які прагнуть жити в мирному та безпечному світі

– повідомив Кулеба на своїй сторінці в Х.
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Нагадаємо

УНН повідомляв, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Гаагу, де візьме участь у міністерській конференції з питань відновлення справедливості в Україні та обговорить питання створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України.

Стефанчук обговорив з президентом ПАРЄ механізм компенсації збитків від війни та спецтрибунал для путіна.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Політика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМіністерство закордонних справ України
rada-yevropyРада Європи
haahaГаага
ruslan-stefanchukРуслан Стефанчук
ukrainaУкраїна
dmytro-kulebaДмитро Кулеба
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