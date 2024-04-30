Приближает к неотвратимости наказания - Кулеба приветствовал решение Совета Европы о подготовке создания Спецтрибунала

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение Комитета министров Совета Европы по подготовке документов и потенциального проекта соглашения между Украиной и Советом Европы о фактическом создании Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Детали

Комитет министров Совета Европы принял важное решение относительно Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Решение поручает Генеральному секретарю Совета Европы подготовить необходимые документы для содействия консультациям в Основной группе и подготовки потенциального проекта соглашения между Украиной и Советом Европы о фактическом создании Трибунала - информирует Министерство иностранных дел Украины.

Дмитрий Кулеба приветствовал решение в Х и выразил благодарность всем членам КМСЕ, которые поддержали этот шаг.

Я приветствую сегодняшнее решение Комитета министров Украины по специальному трибуналу для расследования преступления агрессии против Украины, и я благодарю всех его членов, которые поддержали этот шаг. Это важный практический шаг на пути к созданию трибунала. Каждый такой шаг приближает нас к доказательству неотвратимости наказания за преступление агрессии против Украины - отметил Кулеба.

По словам министра, Украина продолжает работать над тем, чтобы трибунал осуществлял правосудие.

Это критично не только для всех украинцев, пострадавших в результате российской агрессии, но и для всех народов, которые стремятся жить в мирном и безопасном мире - сообщил Кулеба на своей странице в Х.

Напомним,

УНН сообщал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Гаагу, где примет участие в министерской конференции по вопросам восстановления справедливости в Украине и обсудит вопрос создания Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Стефанчук обсудил с президентом ПАСЕ механизм компенсации ущерба от войны и спецтрибунал для путина.