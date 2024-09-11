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Дискусія про створення спецтрибуналу для рф є дуже активною - Костін

Дискусія про створення спецтрибуналу для рф є дуже активною - Костін

Київ • УНН

 • 21573 перегляди

Генпрокурор Андрій Костін повідомив про активну дискусію щодо створення спецтрибуналу для рф. Розглядається пропозиція укласти угоду з Радою Європи, що дозволить іншим країнам приєднатися до цього механізму.

Енергія в країн, які входять в Координаційну групу щодо обговорення моделі створенням міжнародного трибуналу є. Дискусія дуже активна. Одна з пропозицій яка зараз є "на столі" - це укладання угоди з Радою Європи такої самої за юридичним змістом, яка була укладена щодо реєстру збитків. Це дозволить не тільки країнам Ради Європи, але й іншим доєднатися до створення цього міжнародного механізму. Про це повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін під час брифінгу, передає УНН.

Енергія в країн, які входять в координаційну групу є. Це дуже важливо, тому що є багато чуток, що хтось втомився, це не правда. Дискусія є дуже активною і дуже активною не тільки в рамках зустрічі координаційної групи, яка відбудеться у Відні в середині вересня. Є певна комунікація, яка йде по дипломатичних каналах. Тобто ми намагаємося знайти спільне рішення. Зараз те, як це виглядає, тобто одна з пропозицій яка зараз є "на столі" - це укладання угоди з Радою Європи, угоди такої самої за юридичним змістом, яка була укладена щодо реєстру збитків. Це дозволить не тільки країнам Ради Європи, але й іншим країнам доєднатися до створення цього міжнародного механізму,

- розповів Костін.

Генпрокурор повідомив, що наразі йде дискусія щодо того, яка має бути послідовність дій.

Зараз йде дискусія між тим яка має бути послідовність дій, тому що наша позиція полягає в тому, що ми виступаємо за те, що угода має бути укладена. Це також про політичну волю країн, які вже офіційно підтримали ідею створення спеціального трибуналу, розуміючи, що злочин агресії не може залишитися безкарним. Тобто підтримуючи цю політичну волю ми маємо очікувати на приєднання до цієї угоди з Радою Європи. Далі робота над статутом трибуналу, який має регулювати всі процедури. Безумовно триває дискусія щодо персонального імунітету, вона складна. Є певна дискусія щодо юридичного визначення злочину агресії, там не всі країни підтримують визначення яке міститься в Римському статуті, але ця юридична дискусія з моєї точки зору є важливою, але носить більш технічний характер,

- сказав Костін.

Тобто за його словами, відбувається рух.  

Наша команда готується до наступних зустрічей координаційної групи дуже ретельно. Тому побачимо, які будуть результати після зустрічі у вересні,

- сказав Генпрокурор.

Окрім того, Костін повідомив, що паралельно йде дискусія в тому числі щодо змін до Кампальської угоди Римського статуту, яка розширила юрисдикцію Міжнародного кримінального суду для розслідування злочину агресії.  

Ми всі розуміємо складнощі початку процедури відповідно до існуючої моделі Кампальської угоди, але з урахуванням того яка дискусія відбувається на експертному рівні серед країн-учасників Римського статуту говорить про те, що, мабуть, треба змінити саму модель, яка міститься в Кампальській угоді. Зараз триває дискусія щодо зміни цієї моделі,

- сказав Костін.

Доповнення

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив важливе рішення стосовно спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Тодішній міністр закордонних справ України привітав рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо підготовки документів та потенційного проєкту угоди між Україною та Радою Європи про фактичне створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

У квітні 2024 року повідомлялося, що 44 країни підтримали створення спецтрибуналу для росії.

Єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс повідомляв, що Міжнародний спеціальний трибунал для судового переслідування за воєнні злочини може бути створений до кінця 2024 року.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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