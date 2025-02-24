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05:23 • 2467 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120395 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181506 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146009 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137855 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116866 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107651 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102951 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140705 перегляди

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"Ми зробили величезний прогрес щодо спецтрибуналу для рф" - прем'єр Швеції

"Ми зробили величезний прогрес щодо спецтрибуналу для рф" - прем'єр Швеції

Київ • УНН

 • 22815 перегляди

Прем'єр-міністр Швеції заявив про суттєвий прогрес у створенні спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України. ЄС вже заклав правові основи для трибуналу, який зможе притягати до відповідальності російських лідерів.

Зроблено величезний прогрес щодо спеціального трибуналу з розгляду злочинів агресії росії проти України. рф повинна нести відповідальність за вторгнення з юридичної точки зору. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час виступу на пленарному засіданні "Підтримуй Україну", передає УНН.

"Ми зробили величезний прогрес по спеціальному трибуналу щодо агресії рф проти України. росія повинна нести відповідальність за свою війну з юридичної точки зору. У ці часи невпевненості. Завдання Швеції, завдання всіх ваших партнерів полягає в тому, щоб підтримати Україну у шляху до довготривалого миру", - заявив Крістерссон.

Доповнення

Європейський Союз заклав правові основи для створення спеціального трибуналу з розгляду злочинів агресії росії проти України. Трибунал матиме повноваження притягувати до відповідальності російських політичних і військових лідерів. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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