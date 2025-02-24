"Ми зробили величезний прогрес щодо спецтрибуналу для рф" - прем'єр Швеції

Зроблено величезний прогрес щодо спеціального трибуналу з розгляду злочинів агресії росії проти України. рф повинна нести відповідальність за вторгнення з юридичної точки зору. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час виступу на пленарному засіданні "Підтримуй Україну", передає УНН.

"Ми зробили величезний прогрес по спеціальному трибуналу щодо агресії рф проти України. росія повинна нести відповідальність за свою війну з юридичної точки зору. У ці часи невпевненості. Завдання Швеції, завдання всіх ваших партнерів полягає в тому, щоб підтримати Україну у шляху до довготривалого миру", - заявив Крістерссон.

Доповнення

Європейський Союз заклав правові основи для створення спеціального трибуналу з розгляду злочинів агресії росії проти України. Трибунал матиме повноваження притягувати до відповідальності російських політичних і військових лідерів.