"Мы сделали огромный прогресс по спецтрибуналу для рф" - премьер Швеции

Сделан огромный прогресс относительно специального трибунала по рассмотрению преступлений агрессии россии против Украины. рф должна нести ответственность за вторжение с юридической точки зрения. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время выступления на пленарном заседании "Поддерживай Украину", передает УНН.

"Мы сделали огромный прогресс по специальному трибуналу по агрессии рф против Украины. россия должна нести ответственность за свою войну с юридической точки зрения. В эти времена неуверенности. Задача Швеции, задача всех ваших партнеров заключается в том, чтобы поддержать Украину на пути к долговременному миру", - заявил Кристерссон.

Дополнение

Европейский Союз заложил правовые основы для создания специального трибунала по рассмотрению преступлений агрессии России против Украины. Трибунал будет иметь полномочия привлекать к ответственности российских политических и военных лидеров.