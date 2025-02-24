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"Мы сделали огромный прогресс по спецтрибуналу для рф" - премьер Швеции

"Мы сделали огромный прогресс по спецтрибуналу для рф" - премьер Швеции

Киев  •  УНН

 • 4834 просмотра

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Премьер-министр Швеции заявил о существенном прогрессе в создании спецтрибунала по агрессии рф против Украины. ЕС уже заложил правовые основы для трибунала, который сможет привлекать к ответственности российских лидеров.

Сделан огромный прогресс относительно специального трибунала по рассмотрению преступлений агрессии россии против Украины. рф должна нести ответственность за вторжение с юридической точки зрения. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время выступления на пленарном заседании "Поддерживай Украину", передает УНН.

"Мы сделали огромный прогресс по специальному трибуналу по агрессии рф против Украины. россия должна нести ответственность за свою войну с юридической точки зрения. В эти времена неуверенности. Задача Швеции, задача всех ваших партнеров заключается в том, чтобы поддержать Украину на пути к долговременному миру", - заявил Кристерссон.

Дополнение

Европейский Союз заложил правовые основы для создания специального трибунала по рассмотрению преступлений агрессии России против Украины. Трибунал будет иметь полномочия привлекать к ответственности российских политических и военных лидеров. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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