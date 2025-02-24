Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский

Украина будет работать над специальным трибуналом по рассмотрению преступлений агрессии россии даже после завершения горячей фазы войны. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский журналистам, передает УНН.

Мы будем работать над трибуналом даже после завершения горячей фазы этой войны. Конечно мы не забудем наших людей - заявил Зеленский.

Президент напомнил, что сегодня во время пленарного заседания "Поддерживай Украину" Киев много говорил, что Украине нужен справедливый, долговременный мир.

"В этой войне сложно найти справедливость. Это объясняется шагами, которые делает рф и тем способом в который ведется война, сколько людей погибло", - сказал Зеленский.

Дополнение

Европейский Союз заложил правовые основы для создания специального трибунала по рассмотрению преступлений агрессии россии против Украины. Трибунал будет иметь полномочия привлекать к ответственности российских политических и военных лидеров.

США могут выйти из трибунала против россии: что известно о позиции Трампа

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что сделан огромный прогресс в отношении специального трибунала по рассмотрению преступлений агрессии россии против Украины. рф должна нести ответственность за вторжение с юридической точки зрения.