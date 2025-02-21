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США могут выйти из трибунала против россии: что известно о позиции Трампа

США могут выйти из трибунала против россии: что известно о позиции Трампа

Киев  •  УНН

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США отказались называть Россию "агрессором" на встрече по подготовке трибунала против Путина. Администрация Трампа не поддержала заявление G7 и может выйти из международных усилий по преследованию России.

Соединенные Штаты дали понять, что могут выйти из международных усилий по преследованию россии за вторжение в Украину. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.

По словам западных чиновников, американские посланники отказались называть россию "агрессором" на встрече "Основной группы" стран, готовящих трибунал в стиле Нюрнберга для суда над владимиром путиным за его военные преступления.

По информации издания, Вашингтон также отказывается стать соавтором заявления Организации Объединенных Наций, которое поддерживает территориальную целостность Украины и требует от москвы вывести свои войска из охваченной войной страны.

Администрация Трампа также отказалась подписать запланированное заявление G7, в котором россия названа "агрессором" в войне с Украиной, в ознаменование третьей годовщины конфликта в понедельник.

Добавим

Президент США обвинил Украину в развязывании войны, назвал Владимира Зеленского "диктатором" и настаивал на том, чтобы россию снова пригласили в альянс промышленно развитых стран.

Европейские чиновники опасаются, что лесть Трампа путину может привести к тому, что российскому деспоту позволят избежать ответственности за его вторжение в рамках любого мирного урегулирования.

Такая позиция поставила под сомнение подготовку к заключительному заседанию "Основной группы" в следующем месяце.

Группа возглавляет коалицию из 40 стран по формированию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, созданного по образцу ответа на военные преступления нацистов после Второй мировой войны.

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Это потребует от США и других стран, присоединившихся к Украине, предоставления юрисдикции специальному уголовному трибуналу для расследования как виновных в преступлении агрессии, так и соучастников этого преступления.

Преступление агрессии не может преследоваться Международным уголовным судом в Гааге.

"Если они не признают, что это агрессия, они не могут участвовать", — заявил один чиновник о несогласии США с обозначением россии как агрессора.

Потеря поддержки трибунала Вашингтоном станет серьезным ударом по международной репутации и положению проекта, добавляет издание.

"Это довольно резкий сдвиг", — сказал европейский дипломат The Telegraph.

"Переписывание истории и притворство, что россия не была тем, кто начал эту войну, — это то, с чем мы просто не можем и не согласимся".

США пока официально не вышли из схемы и, как ожидается, примут участие в ее следующей встрече в следующем месяце в Страсбурге, Франция.

Дипломатическая нота, с которой ознакомилась The Telegraph, показала, что европейские чиновники были "шокированы" заявлениями США на серии международных встреч о том, что россию следует пригласить обратно в "цивилизованный мир".

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Европейские столицы сейчас ведут переговоры о возможном крахе специального трибунала, если США действительно уйдут, как опасались.

Последняя позиция США знаменует собой существенный сдвиг в политике между Джо Байденом и г-ном Трампом.

Бывший президент назвал путина "военным преступником" и подписал ряд международных заявлений, в которых Россия была названа государством-агрессором.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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