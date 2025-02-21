путин не обязан подписывать соглашение о мире, а Зеленский "не очень важен" на переговорах - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор владимир путин хочет заключить соглашение о мире, но он не обязан этого делать, а также то, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому нет необходимости участвовать в переговорах о прекращении войны в Украине. Об сообщает журналистка Bloomberg Дженнифер Якобс в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Как сообщает журналистка, Трамп заявил, что "путин хочет заключить сделку, но он не обязан этого делать, ведь мог бы взять всю страну".

"Я не пытаюсь сделать путина более приятным или лучшим. Я просто говорю вам тот факт, что войны не должно было быть", - сказал Трамп.

Также он заявил, что считает, что Президент Украины "не очень важен для участия во встречах в переговорах по окончанию войны".

Кроме того, он заявил, что "не видит вины россии в войне против в Украине", и обвиняет во всем Зеленского и Байдена.

"Каждый раз, когда я говорю: война - не вина россии, меня всегда забрасывают фейковыми новостями, но я говорю вам, что Байден говорил неправильные вещи, Зеленский говорил неправильные вещи. россию можно было так легко отговорить от этого", - отметил президент США.

Напомним

Одно из американских консервативных изданий The New York Post, опубликовало материал под названием "Господин Президент: путин - тот же диктатор, и 10 правд о войне россии против Украины, которые мы игнорируем на свой страх и риск".

После переговоров между США и россией Дональд Трамп начал делать жесткие заявления в адрес Владимира Зеленского. Он назвал его диктатором, заявил, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам, а также что Зеленский имеет лишь 4% поддержки среди украинцев. Кроме того, Трамп утверждал, что Зеленский не знает, куда делись деньги, которые США предоставили Украине. В ответ Зеленский отметил, что Трамп живет в мире дезинформации.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Волтц заявил, что Трамп разочарован Президентом Зеленским.