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Протрампівське видання закликало не плутати путіна із Зеленським: що пише NYP

Київ • УНН

 • 29169 перегляди

Консервативне видання The New York Post опублікувало матеріал із 10 ключовими тезами про війну в Україні. Видання спростовує заяви Трампа про Зеленського та наголошує, що справжнім диктатором є путін.

Одне з американських консервативних видань The New York Post, опублікувало матеріал під назвою "Пане Президенте: путін — той самий диктатор, і 10 правд про війну росії проти України, які ми ігноруємо на свій страх і ризик". Про це пише УНН з посиланням на видання.

Деталі

Номер The New York Post вийшов із великим портретом путіна на обкладинці та заголовком: "Президенте Трамп: ось хто диктатор".

У матеріалі зазначається, що війна, розв’язана кремлем, має глобальні наслідки та вплине на майбутнє Америки, а також на спадщину самого Трампа.

Автор стверджує, що експрезидент США має рацію, коли прагне зупинити кровопролиття в Україні, однак будь-яку мирну угоду слід оцінювати з урахуванням реальних фактів.

Що пишуть у колонці?

У статті наведено 10 ключових тверджень про війну росії проти України, які, на думку автора, не можна ігнорувати.

1. путін розпочав цю війну.

Автор наголошує, що вторгнення 2022 року було неспровокованим, а наративи про те, що це відповідь на дії НАТО або президента України Володимира Зеленського, є виключно російською пропагандою.

Не існує жодного раціонального пояснення поза межами російської пропаганди, яке могло б виправдати цю військову агресію, звинувачуючи в ній "агресивні" дії президента України Володимира Зеленського чи НАТО. Це сталося після того, як путін уже захопив Крим у 2014 році та розв’язав війну на Донбасі, на сході України,

- йдеться у матеріалі.

Автор матеріалу додав, що це ще не враховуючи інших війн, які путін розпочав, наприклад, проти маленької Грузії у 2008 році.

Трамп абсолютно правий, коли каже, що війна "ніколи не мала початися". Я вважаю правдою те, що вона б не почалася, якби він був у Білому домі. Але цю війну розпочав не Зеленський, а путін,

- йдеться у повідомленні.

2. росія воює за завоювання.

У колонці підкреслюється, що кремль прагне поглинути Україну, хоча сама Україна не має жодних територіальних претензій до рф.

Також нагадують про викрадення росіянами тисяч українських дітей.

Хто хоче жити у світі, де сильні можуть безкарно пожирати слабких і викрадати тисячі дітей? Чому США не висунули їхнє звільнення як першочергову умову для переговорів?

- додав автор.

3. Україна воює за незалежність.

У статті йдеться, що більшість українців не хочуть бути частиною росії та бажають самостійно визначати своє майбутнє.

4. Українці — не росіяни.

У колонці заперечується теза путіна про "єдиний народ".

Наголошується, що українці мають власну історію, мову та культуру.

5. путін — диктатор.

російський президент править країною з 1999

року, знищив опозицію, незалежні медіа та громадянське суспільство, а також неодноразово вдавався до політичних убивств.

Будь-хто, хто виступає проти війни в самій росії, опиняється за ґратами,

- пише видання.

6. Зеленський — не диктатор.

У колонці спростовується твердження Трампа про нібито 4% підтримки президента України.

Автор наголошує, що Зеленський прийшов до влади демократичним шляхом, а в Україні досі працюють незалежні медіа.

7. росія — не союзник США.

росія систематично діє проти американських інтересів і зміцнює співпрацю з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю.

8. Україна — союзник США.

У матеріалі зазначається, що українці прагнуть інтегруватися у світ, який створили США, і воюють не лише за свою країну, а й за стабільність у Європі.

9. путіну не можна довіряти.

Автор нагадує, що російський лідер неодноразово порушував міжнародні угоди та обманював світових лідерів, зокрема американських президентів.

10. Американська допомога Україні не марнується.

Автор матеріалу зазначає, що ніхто не стверджує, що в Україні немає корупції, але це не означає, що країна і її суверенітет не заслуговують на захист.

Він нагадує, що справжньою корупцією відзначається росія, яка є величезною клептократією, контрольованою путіним та невеликим колом олігархів, що стали одними з найбагатших людей світу, утримуючи більшість росіян у злиднях.

За даними Пентагону, з 183 мільярдів доларів допомоги Україні близько 58 мільярдів було витрачено в самих США на підтримку американських працівників та промисловості. Водночас, війна значно послабила одну з найжорстокіших диктатур світу і зменшила загрозу не лише для Європи, а й для США, без втрат серед американських солдатів.

Автор припускає, що Трамп може завершити цю війну, можливо, навіть отримати Нобелівську премію миру, але якщо це буде капітуляція перед злом і відмова від очевидних істин, то його не вшанують. Історія, на його думку, судитиме ще жорсткіше.

Чому це важливо?

Публікація такої колонки у виданні, яке орієнтоване на прихильників Трампа, може свідчити про певні зрушення в риториці американських консерваторів щодо війни в Україні.

Тепер же навіть про-трампівські медіа визнають, що путін залишається загрозою, а російська перемога у війні матиме негативні наслідки для США.

Нагадаємо

Після переговорів між США та росією Дональд Трамп почав робити жорсткі заяви на адресу Володимира Зеленського. Він назвав його диктатором, заявив, що Україна зірвала угоду щодо рідкісноземельних металів, а також що Зеленський має лише 4% підтримки серед українців. Крім того, Трамп стверджував, що Зеленський не знає, де поділися гроші, які США надали Україні. У відповідь Зеленський зауважив, що Трамп живе в світі дезінформації.

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Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявив, що Трамп розчарований Президентом Зеленським.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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