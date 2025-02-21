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Протрамповское издание призвало не путать путина с Зеленским: что пишет NYP

Протрамповское издание призвало не путать путина с Зеленским: что пишет NYP

Киев  •  УНН

 • 7384 просмотра

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Консервативное издание The New York Post опубликовало материал с 10 ключевыми тезисами о войне в Украине. Издание опровергает заявления Трампа о Зеленском и отмечает, что настоящим диктатором является путин.

Одно из американских консервативных изданий The New York Post, опубликовало материал под названием "Господин Президент: путин - тот самый диктатор, и 10 правд о войне россии против Украины, которые мы игнорируем на свой страх и риск". Об этом пишет УНН со ссылкой на издание.

Детали

Номер The New York Post вышел с большим портретом путина на обложке и заголовком: "Президент Трамп: вот кто диктатор".

В материале отмечается, что война, развязанная кремлем, имеет глобальные последствия и повлияет на будущее Америки, а также на наследие самого Трампа.

Автор утверждает, что экс-президент США прав, когда стремится остановить кровопролитие в Украине, однако любое мирное соглашение следует оценивать с учетом реальных фактов.

Что пишут в колонке.

В статье приведены 10 ключевых утверждений о войне России против Украины, которые, по мнению автора, нельзя игнорировать.

1. путин начал эту войну.

Автор отмечает, что вторжение 2022 года было неспровоцированным, а нарративы о том, что это ответ на действия НАТО или президента Украины Владимира Зеленского, являются исключительно российской пропагандой.

Не существует ни одного рационального объяснения за пределами российской пропаганды, которое могло бы оправдать эту военную агрессию, обвиняя в ней "агрессивные" действия президента Украины Владимира Зеленского или НАТО. Это произошло после того, как путин уже захватил Крым в 2014 году и развязал войну на Донбассе, на востоке Украины,

- говорится в материале.

Автор материала добавил, что это еще не учитывая других войн, которые путин начал, например, против маленькой Грузии в 2008 году.

Трамп абсолютно прав, когда говорит, что война "никогда не должна была начаться". Я считаю правдой то, что она бы не началась, если бы он был в Белом доме. Но эту войну начал не Зеленский, а путин,

- говорится в сообщении.

2. россия воюет за завоевания.

В колонке подчеркивается, что кремль стремится поглотить Украину, хотя сама Украина не имеет никаких территориальных претензий к рф.

Также напоминают о похищении россиянами тысяч украинских детей.

Кто хочет жить в мире, где сильные могут безнаказанно пожирать слабых и похищать тысячи детей? Почему США не выдвинули их освобождение как первоочередное условие для переговоров?

- добавил автор.

3. Украина воюет за независимость.

В статье говорится, что большинство украинцев не хотят быть частью россии и желают самостоятельно определять свое будущее.

4. Украинцы - не русские.

В колонке отрицается тезис путина о "едином народе".

Отмечается, что украинцы имеют собственную историю, язык и культуру.

5. путин - диктатор.

российский президент правит страной с 1999 года

года, уничтожил оппозицию, независимые СМИ и гражданское общество, а также неоднократно прибегал к политическим убийствам.

Любой, кто выступает против войны в самой россии, оказывается за решеткой,

- пишет издание.

6. Зеленский - не диктатор.

В колонке опровергается утверждение Трампа о якобы 4% поддержки президента Украины.

Автор отмечает, что Зеленский пришел к власти демократическим путем, а в Украине до сих пор работают независимые медиа.

7. россия - не союзник США.

россия систематически действует против американских интересов и укрепляет сотрудничество с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

8. Украина - союзник США.

В материале отмечается, что украинцы стремятся интегрироваться в мир, который создали США, и воюют не только за свою страну, но и за стабильность в Европе.

9. путину нельзя доверять.

Автор напоминает, что российский лидер неоднократно нарушал международные соглашения и обманывал мировых лидеров, в частности американских президентов.

10. Американская помощь Украине не пропадает даром.

Автор материала отмечает, что никто не утверждает, что в Украине нет коррупции, но это не означает, что страна и ее суверенитет не заслуживают защиты.

Он напоминает, что настоящей коррупцией отмечается россия, которая является огромной клептократией, контролируемой путиным и небольшим кругом олигархов, которые стали одними из самых богатых людей мира, удерживая большинство россиян в нищете.

По данным Пентагона, из 183 миллиардов долларов помощи Украине около 58 миллиардов было потрачено в самих США на поддержку американских работников и промышленности. В то же время, война значительно ослабила одну из самых жестоких диктатур мира и уменьшила угрозу не только для Европы, но и для США, без потерь среди американских солдат.

Автор предполагает, что Трамп может завершить эту войну, возможно, даже получить Нобелевскую премию мира, но если это будет капитуляция перед злом и отказ от очевидных истин, то его не почтят. История, по его мнению, будет судить еще жестче.

Почему это важно?

Публикация такой колонки в издании, которое ориентировано на сторонников Трампа, может свидетельствовать об определенных сдвигах в риторике американских консерваторов относительно войны в Украине.

Теперь же даже про-трамповские медиа признают, что путин остается угрозой, а российская победа в войне будет иметь негативные последствия для США.

Напомним

После переговоров между США и россией Дональд Трамп начал делать жесткие заявления в адрес Владимира Зеленского. Он назвал его диктатором, заявил, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам, а также что Зеленский имеет лишь 4% поддержки среди украинцев. Кроме того, Трамп утверждал, что Зеленский не знает, куда делись деньги, которые США предоставили Украине. В ответ Зеленский отметил, что Трамп живет в мире дезинформации.

Ранее

Советник президента США по национальной безопасности Майк Волтц заявил, что Трамп разочарован Президентом Зеленским.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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