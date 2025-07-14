"Договорились чаще созваниваться": Зеленский провел "очень хороший разговор" с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский провел "очень хороший разговор" с Президентом США Дональдом Трампом. Обсудили необходимые средства и решения, чтобы дать больше защиты людям от российских ударов и укрепить позиции Украины, а также "договорились чаще созваниваться", передает УНН.

Говорил с Президентом США Дональдом Трампом. Очень хороший разговор. Спасибо за готовность поддерживать Украину и работать в дальнейшем вместе, чтобы остановить убийства и установить длительный и справедливый мир - сообщил Зеленский.

По его словам, президент Трамп рассказал о своей встрече с Генсеком НАТО Марком Рютте.

Важно, что у нас такие хорошие отношения и страны Альянса стараются увеличивать расходы на оборону - добавил Глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, "обсудили с президентом (США) необходимые средства и решения, чтобы дать больше защиты людям от российских ударов и укрепить наши позиции. Готовы работать максимально продуктивно, чтобы достичь мира".

Договорились чаще созваниваться и координировать наши шаги и в дальнейшем. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Америка! - резюмировал Зеленский.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен" Россией и анонсировал очень строгие тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней.