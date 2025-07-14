"Договорились чаще созваниваться": Зеленский провел "очень хороший разговор" с Трампом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом США Дональдом Трампом, обсудив средства защиты от российских ударов и укрепление позиций Украины. Лидеры договорились чаще созваниваться для координации шагов.
Президент Украины Владимир Зеленский провел "очень хороший разговор" с Президентом США Дональдом Трампом. Обсудили необходимые средства и решения, чтобы дать больше защиты людям от российских ударов и укрепить позиции Украины, а также "договорились чаще созваниваться", передает УНН.
Говорил с Президентом США Дональдом Трампом. Очень хороший разговор. Спасибо за готовность поддерживать Украину и работать в дальнейшем вместе, чтобы остановить убийства и установить длительный и справедливый мир
По его словам, президент Трамп рассказал о своей встрече с Генсеком НАТО Марком Рютте.
Важно, что у нас такие хорошие отношения и страны Альянса стараются увеличивать расходы на оборону
Кроме того, по словам Зеленского, "обсудили с президентом (США) необходимые средства и решения, чтобы дать больше защиты людям от российских ударов и укрепить наши позиции. Готовы работать максимально продуктивно, чтобы достичь мира".
Договорились чаще созваниваться и координировать наши шаги и в дальнейшем. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Америка!
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен" Россией и анонсировал очень строгие тарифы, если не будет соглашения о прекращении огня с Украиной в течение 50 дней.