"Домовилися частіше зідзвонюватись": Зеленський провів "дуже хорошу розмову" із Трампом
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом США Дональдом Трампом, обговоривши засоби захисту від російських ударів та зміцнення позицій України. Лідери домовилися частіше зідзвонюватися для координації кроків.
Президент України Володимир Зеленський провів "дуже хорошу розмову" із Президентом США Дональдом Трампом. Обговорили необхідні засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити позиції України, а також "домовилися частіше зідзвонюватись", передає УНН.
Говорив із Президентом США Дональдом Трампом. Дуже хороша розмова. Дякую за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом, щоб зупинити вбивства та встановити тривалий і справедливий мир
За його словами, президент Трамп розповів про свою зустріч із Генсеком НАТО Марком Рютте.
Важливо, що в нас такі добрі відносини і країни Альянсу стараються збільшувати видатки на оборону
Крім того, за словами Зеленського, "обговорили з президентом (США) необхідні засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити наші позиції. Готові працювати максимально продуктивно, щоб досягти миру".
Домовилися частіше зідзвонюватись і координувати наші кроки й надалі. Дякую, пане Президенте! Дякую, Америко!
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже незадоволений" росією і анонсував дуже суворі тарифи, якщо не буде угоди про припинення вогню з Україною протягом 50 днів.