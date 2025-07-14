Новый «Супермен» превзошел «Человека из стали» по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA

«Супермен» — приключенческий фильм по мотивам комиксов, с Дэвидом Коренсветом в роли Человека из стали, должен стать первой частью новой киновселенной комиксов DC Comics. Warner Bros., а также — убедительным конкурентом киновселенной Marvel (MCU). Кроме того, сюжет фильма имеет связь с актуальной социально-политической «повесткой дня» в США.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Newsweek, Variety, Times, TMZ.

Детали

По итогам выходных стало известно, что официальные цифры стартовых сборов перезагрузки истории о «Супермене» подтверждают амбициозный порыв проекта, — фильм Джеймса Ганна сейчас опередил фильм Зака Снайдера «Человек из стали» 2013 года. В профильных СМИ, таких как Variety, несколько дней назад сообщали, что «Супермен», приключение по комиксам с Дэвидом Коренсветом в главной роли, собрал 122 миллиона долларов только в первый уикенд проката.

Успех фильма Ганна может стать первой частью новой киновселенной комиксов DC Comics. Warner Bros., и серьезным конкурентом безумно успешным Marvel (MCU).

Кроме того, с приближением премьерного уикенда несколько политически окрашенных моментов могли либо подпитать потенциальный успех фильма, либо... уменьшить темп.

В интервью британской газете The Times, режиссер-бунтарь Джеймс Ганн не скрывал того факта, что его фильм затронет политику:

Супермен — это история Америки. Иммигрант, приехавший из других мест... но для меня это преимущественно история о том, что базовая человеческая доброта является ценностью, которую мы потеряли - говорил он.

Его комментарии вызвали негативную реакцию со стороны известных правых медиа-деятелей и сторонников программы «Сделаем Америку снова великой» (MAGA).

Среди них — ведущий Fox News Джесси Уоттерс. Последний сказал:

На моем плаще написано: «Сделаем Америку снова великой»: Знаете, что написано на его плаще? — «МС-13»

«Супермен борется за правду, справедливость и ваши любимые местоимения», — добавил он.

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Келлиэнн Конуэй, старший советник президента во время первой администрации Трампа, также высказала свое мнение:

Мы ходим в кинотеатр не для того, чтобы нам читали лекции и навязывали свою идеологию - сказала она.

Дин Кейн, пылкий сторонник президента Дональда Трампа, сыгравший Супермена в сериале 1990-х годов «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена», в интервью TMZ также раскритиковал Ганна:

Я думаю, что привлечение Супермена к этому... Я думаю, что это была ошибка Джеймса Ганна, когда он сказал, что это иммигрантская история, и я думаю, что это повредит сборам в фильме. Я был в восторге от фильма. Я с нетерпением жду его... Я болею за его успех, но мне не нравится этот последний политический комментарий

Справка

И все же следует отметить, что «Супермен» стартовал сильнее именно в США.

Сбор зрителей в международном прокате был несколько меньше, чем ожидалось, составив 95 миллионов долларов на 78 рынках, что довело мировой показатель до 217 миллионов долларов. - пишет Variety

«Это выдающийся внутренний дебют. Если здесь и есть какая-то мягкость, то она за границей», — говорит Дэвид А. Гросс, руководитель консалтинговой фирмы по вопросам кино FranchiseRe. «Супермена всегда идентифицировали как американского персонажа, и в некоторых частях мира Америка сейчас не пользуется наибольшей популярностью».

Напомним

Джеймс Ганн заявлял, что фильм «Супермен» будет иметь продолжительность 2 часа 9 минут вместе с титрами, и опроверг информацию о давлении Warner Bros. относительно сокращения хронометража.

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