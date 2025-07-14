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Новый «Супермен» превзошел «Человека из стали» по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA

Киев • УНН

 • 2736 просмотра

Фильм Джеймса Ганна «Супермен» собрал 122 миллиона долларов в первый уик-энд проката, опередив «Человека из стали» 2013 года. Режиссер заявил, что фильм затрагивает политику, что вызвало негативную реакцию сторонников MAGA.

Новый «Супермен» превзошел «Человека из стали» по сборам, несмотря на критику сторонников MAGA

«Супермен» — приключенческий фильм по мотивам комиксов, с Дэвидом Коренсветом в роли Человека из стали, должен стать первой частью новой киновселенной комиксов DC Comics. Warner Bros., а также — убедительным конкурентом киновселенной Marvel (MCU). Кроме того, сюжет фильма имеет связь с актуальной социально-политической «повесткой дня» в США.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Newsweek, Variety, Times, TMZ.

Детали

По итогам выходных стало известно, что официальные цифры стартовых сборов перезагрузки истории о «Супермене» подтверждают амбициозный порыв проекта, — фильм Джеймса Ганна сейчас опередил фильм Зака Снайдера «Человек из стали» 2013 года. В профильных СМИ, таких как Variety, несколько дней назад сообщали, что «Супермен», приключение по комиксам с Дэвидом Коренсветом в главной роли, собрал 122 миллиона долларов только в первый уикенд проката.

Успех фильма Ганна может стать первой частью новой киновселенной комиксов DC Comics. Warner Bros., и серьезным конкурентом безумно успешным Marvel (MCU).

Кроме того, с приближением премьерного уикенда несколько политически окрашенных моментов могли либо подпитать потенциальный успех фильма, либо... уменьшить темп.

В интервью британской газете The Times, режиссер-бунтарь Джеймс Ганн не скрывал того факта, что его фильм затронет политику:

Супермен — это история Америки. Иммигрант, приехавший из других мест... но для меня это преимущественно история о том, что базовая человеческая доброта является ценностью, которую мы потеряли

- говорил он.

Его комментарии вызвали негативную реакцию со стороны известных правых медиа-деятелей и сторонников программы «Сделаем Америку снова великой» (MAGA).

Среди них — ведущий Fox News Джесси Уоттерс. Последний сказал:

На моем плаще написано: «Сделаем Америку снова великой»: Знаете, что написано на его плаще? — «МС-13»

«Супермен борется за правду, справедливость и ваши любимые местоимения», — добавил он.

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Келлиэнн Конуэй, старший советник президента во время первой администрации Трампа, также высказала свое мнение:

Мы ходим в кинотеатр не для того, чтобы нам читали лекции и навязывали свою идеологию

- сказала она.

Дин Кейн, пылкий сторонник президента Дональда Трампа, сыгравший Супермена в сериале 1990-х годов «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена», в интервью TMZ также раскритиковал Ганна:

Я думаю, что привлечение Супермена к этому... Я думаю, что это была ошибка Джеймса Ганна, когда он сказал, что это иммигрантская история, и я думаю, что это повредит сборам в фильме. Я был в восторге от фильма. Я с нетерпением жду его... Я болею за его успех, но мне не нравится этот последний политический комментарий

Справка

И все же следует отметить, что «Супермен» стартовал сильнее именно в США.

Сбор зрителей в международном прокате был несколько меньше, чем ожидалось, составив 95 миллионов долларов на 78 рынках, что довело мировой показатель до 217 миллионов долларов.

- пишет Variety

«Это выдающийся внутренний дебют. Если здесь и есть какая-то мягкость, то она за границей», — говорит Дэвид А. Гросс, руководитель консалтинговой фирмы по вопросам кино FranchiseRe. «Супермена всегда идентифицировали как американского персонажа, и в некоторых частях мира Америка сейчас не пользуется наибольшей популярностью».

Напомним

Джеймс Ганн заявлял, что фильм «Супермен» будет иметь продолжительность 2 часа 9 минут вместе с титрами, и опроверг информацию о давлении Warner Bros. относительно сокращения хронометража.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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