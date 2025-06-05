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Джеймс Ганн спростував чутки про скорочення фільму "Супермен": він триватиме понад 2 години

Київ • УНН

 • 712 перегляди

Джеймс Ганн заявив, що фільм "Супермен" матиме тривалість 2 години 9 хвилин разом з титрами, та спростував інформацію про тиск Warner Bros. щодо скорочення хронометражу.

Джеймс Ганн спростував чутки про скорочення фільму "Супермен": він триватиме понад 2 години

Режисер і керівник DC Studios Джеймс Ганн заявив, що фільм "Супермен" триватиме 2 години 9 хвилин, включаючи титри, і спростував чутки про тиск з боку Warner Bros. щодо скорочення хронометражу. Про це пише УНН із посиланням на Variety.

Деталі

Джеймс Ганн каже, що в тому, що Warner Bros. змушують його скоротити тривалість "Супермена", "немає жодної правди".

Вони не змогли б, навіть якби цього хотіли - додав він.

В Instagram Threads користувач звернувся до Ганна, щоб запитати, чи фільм триватиме дві години, дев'ять хвилин. Ганн відповів, що чутки про час абсолютно точні.

Враховуючи титри/післятитри, тривалість становить 2 години 9 хвилин

– відповів він.

Потім Ганна запитали чи просила його Warner Bros. скоротити фільм.

У цьому немає жодної правди. І вони не змогли б цього зробити, навіть якби хотіли. Це фільм студії DC

– заявив він.

Додамо

Фільм "Супермен" написав і зрежисував Ганн. Девід Коренсвет зіграв головну роль Людини зі сталі разом із Рейчел Броснахан у ролі Лоїс Лейн. Ніколас Голт грає лиходія фільму, мегаломана-супергенія Лекса Лютора. Серед інших акторів - Скайлер Гізондо в ролі журналіста Джиммі Олсена, Ентоні Карріган у ролі Метаморфо, Натан Філліон у ролі Зеленого Ліхтаря Гая Гарднера, Ізабела Мерсед у ролі Яструбиної Дівчини та Еді Гатегі в ролі Містера Терріфіка.

Це перший сольний фільм про Супермена за понад десять років - режисерський дебют Ганна на посаді керівника DC Studios.

Останнім фільмом, присвяченим Сину Криптона, був фільм Зака Снайдера 2013 року "Людина зі сталі", який зібрав 670 мільйонів доларів у світовому прокаті.

Цей фільм започаткував всесвіт, пов'язаний з DC, який включав такі фільми, як "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості", "Диво-жінка", "Загін самогубців" та "Флеш". Хронологія завершилася фільмом "Аквамен і Загублене королівство" у грудні 2023 року.

"Громовержці" від Marvel розпочали літній сезон прокату з $162 млн зборів у світі05.05.25, 10:50 • 83931 перегляд

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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