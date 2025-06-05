Джеймс Ганн опроверг слухи о сокращении фильма "Супермен": он будет длиться более 2 часов

Режиссер и руководитель DC Studios Джеймс Ганн заявил, что фильм "Супермен" будет длиться 2 часа 9 минут, включая титры, и опроверг слухи о давлении со стороны Warner Bros. относительно сокращения хронометража. Об этом пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Джеймс Ганн говорит, что в том, что Warner Bros. заставляют его сократить продолжительность "Супермена", "нет никакой правды".

Они не смогли бы, даже если бы этого хотели - добавил он.

В Instagram Threads пользователь обратился к Ганну, чтобы спросить, будет ли фильм длиться два часа, девять минут. Ганн ответил, что слухи о времени абсолютно точны.

Учитывая титры/послетитры, продолжительность составляет 2 часа 9 минут – ответил он.

Затем Ганна спросили, просила ли его Warner Bros. сократить фильм.

В этом нет никакой правды. И они не смогли бы этого сделать, даже если бы хотели. Это фильм студии DC – заявил он.

Добавим

Фильм "Супермен" написал и срежиссировал Ганн. Дэвид Коренсвет сыграл главную роль Человека из стали вместе с Рейчел Броснахан в роли Лоис Лейн. Николас Голт играет злодея фильма, мегаломана-супергения Лекса Лютора. Среди других актеров - Скайлер Гизондо в роли журналиста Джимми Олсена, Энтони Карриган в роли Метаморфо, Натан Филлион в роли Зеленого Фонаря Гая Гарднера, Изабела Мерсед в роли Ястребиной Девушки и Эди Гатеги в роли Мистера Террифика.

Это первый сольный фильм о Супермене за более чем десять лет - режиссерский дебют Ганна на посту руководителя DC Studios.

Последним фильмом, посвященным Сыну Криптона, был фильм Зака Снайдера 2013 года "Человек из стали", который собрал 670 миллионов долларов в мировом прокате.

Этот фильм положил начало вселенной, связанной с DC, которая включала такие фильмы, как "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Чудо-женщина", "Отряд самоубийц" и "Флэш". Хронология завершилась фильмом "Аквамен и Загубленное королевство" в декабре 2023 года.

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