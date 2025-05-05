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"Громовержцы" от Marvel начали летний сезон проката с $162 млн сборов в мире

Киев • УНН

 • 2238 просмотра

Фильм Marvel «Громовержцы» успешно стартовал, собрав 162 миллиона долларов в мировом прокате. Это важное начало летнего киносезона для Голливуда.

"Громовержцы" от Marvel начали летний сезон проката с $162 млн сборов в мире
www.marvel.com

Фильм Marvel "Громовержцы" (Thunderbolts) собрал 162 миллиона долларов в кинотеатрах по всему миру за выходные, обеспечив надежное начало летнего киносезона, который является ключевым для года в прокате для Голливуда, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Громовержцы", история о разношерстной группе героев, которые объединяются, чтобы сразиться с суперзлодеем, заработали 76 миллионов долларов в Соединенных Штатах и Канаде, сообщил дистрибьютор Walt Disney в воскресенье.

Результаты совпали с прогнозами до выходных, хотя и ниже 88,8 миллиона долларов, собранных в феврале американским премьерным кассовым сбором фильма Marvel "Капитан Америка: Чудесный новый мир" (Captain America: Brave New World).

"Это примерно то, чего мы ожидаем от фильмов Marvel на нынешнем рынке", - сказал Джефф Бок, старший аналитик кассовых сборов в Exhibitor Relations Co. Он сказал, что это был достойный старт для фильма с менее известными персонажами, которые играли помощников в других историях Marvel.

С Флоренс Пью и Себастьяном Стэном в главных ролях, "Громовержцы" готовят почву для выхода в июле "Фантастической четверки" (Fantastic Four) и следующим летом "Мстителей: Судный день" (Avengers: Doomsday) от Marvel. "Это прелюдия к чему-то гораздо большему", - сказал Бок.

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"Громовержцы" имели медленный старт в Китае, собрав 10,4 млн долларов, что стало первым испытанием китайских аппетитов к голливудским фильмам с тех пор, как власти пообещали ограничить импорт фильмов в рамках торговой войны с администрацией Трампа.

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Показатели из остального мира были положительными, сказал Бок, учитывая, что "Громовержцы" удвоили прошлогоднее мрачное начало лета с "Каскадером" (The Fall Guy).

Голливуд в летний сезон, с первых выходных мая до Дня труда в сентябре, имеет около 40% годовых кассовых сборов. Кинотеатры все еще пытаются вернуться к уровню продаж билетов, который был до пандемии.

По состоянию на воскресенье продажа билетов с начала года в США и Канаде была на 15% выше, чем в 2024 году, но на 31,8% ниже, чем в 2019 году. Лето 2019 года выиграло от "Мстителей: Завершение" (Avengers: Endgame), которые собрали рекордные 357,1 млн долларов в американских кинотеатрах.

"Громовержцы" получили самые сильные отзывы среди фильмов киновселенной Marvel с момента выхода хита 2021 года "Человек-паук: Домой пути нет" (Spider-Man: No Way Home), сказал Эндрю Криппс, глава отдела глобальной дистрибуции в кинотеатрах Disney. На сайте Rotten Tomatoes 88% критиков и 94% кинозрителей дали фильму положительные оценки.

"Я думаю, что передача из уст в уста будет очень сильной, и люди продолжат открывать его для себя", - сказал Криппс о "Громовержцах".

Также в эти выходные весенний хит "Грешники" (Sinners) завершил выходные на втором месте в американских чартах после "Громовержцев", собрав 33 миллиона долларов и доведя общую сумму до 179,7 миллиона долларов. Семейный фильм "Minecraft: Фильм" (A Minecraft Movie) занял третье место с 13,7 миллионами долларов. Его общая сумма в американском прокате достигла 398,2 миллиона долларов.

В будущем летнем прокате запланированы сиквелы, включая "Мир Юрского периода: Возрождение" (Jurassic World: Rebirth) и "Миссия невыполнима 8" (Mission: Impossible - The Final Reckoning), а также новый фильм "Супермен" (Superman).

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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