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"Громовержці" від Marvel розпочали літній сезон прокату з $162 млн зборів у світі

Київ • УНН

 • 4848 перегляди

Фільм Marvel «Громовержці» успішно стартував, зібравши 162 мільйони доларів у світовому прокаті. Це важливий початок літнього кіносезону для Голлівуду.

"Громовержці" від Marvel розпочали літній сезон прокату з $162 млн зборів у світі
www.marvel.com

Фільм Marvel "Громовержці" (Thunderbolts) зібрав 162 мільйони доларів у кінотеатрах по всьому світу за вихідні, забезпечивши надійний початок літнього кіносезону, який є ключовим для року у прокаті для Голлівуду, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Громовержці", історія про різношерсту групу героїв, які об'єднуються, щоб битися з суперлиходієм, заробили 76 мільйонів доларів у Сполучених Штатах та Канаді, повідомив дистриб'ютор Walt Disney у неділю.

Результати збіглися з прогнозами до вихідних, хоча й нижче 88,8 мільйона доларів, зібраних у лютому американським прем'єрним касовим збором фільму Marvel "Капітан Америка: Чудесний новий світ" (Captain America: Brave New World).

"Це приблизно те, чого ми очікуємо від фільмів Marvel на нинішньому ринку", - сказав Джефф Бок, старший аналітик касових зборів у Exhibitor Relations Co. Він сказав, що це був гідний старт для фільму із менш відомими персонажами, які грали помічників в інших історіях Marvel.

З Флоренс П'ю та Себастіаном Стеном у головних ролях, "Громовержці" готують ґрунт для виходу в липні "Фантастичної четвірки" (Fantastic Four) та наступного літа "Месників: Судний день" (Avengers: Doomsday) від Marvel. "Це прелюдія до чогось набагато більшого", - сказав Бок.

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"Громовержці" мали повільний старт у Китаї, зібравши 10,4 млн доларів, що стало першим випробуванням китайських апетитів до голлівудських фільмів з того часу, як влада пообіцяла обмежити імпорт фільмів у межах торгової війни з адміністрацією Трампа.

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Показники з решти світу були позитивними, сказав Бок, враховуючи, що "Громовержці" подвоїли торішній похмурий початок літа з "Каскадером" (The Fall Guy).

Голлівуд у літній сезон, з перших вихідних травня до Дня праці у вересні, має близько 40% річних касових зборів. Кінотеатри все ще намагаються повернутись до рівня продажів квитків, що був до пандемії.

Станом на неділю продаж квитків з початку року в США та Канаді був на 15% вище, ніж у 2024 році, але на 31,8% нижче, ніж у 2019 році. Літо 2019 року виграло від "Месників: Завершення" (Avengers: Endgame), які зібрали рекордні 357,1 млн доларів в американських кінотеатрах.

"Громовержці" отримали найсильніші відгуки серед фільмів кіновсесвіту Marvel з моменту виходу хіта 2021 року "Людина-павук: Додому шляху нема" (Spider-Man: No Way Home), сказав Ендрю Кріппс, голова відділу глобальної дистрибуції в кінотеатрах Disney. На сайті Rotten Tomatoes 88% критиків та 94% кіноглядачів дали фільму позитивні оцінки.

"Я думаю, що передача із вуст в уста буде дуже сильною, і люди продовжать відкривати його для себе", - сказав Кріппс про "Громовержців".

Також цими вихідними весняний хіт "Грішники" (Sinners) завершив вихідні на другому місці в американських чартах після "Громовержців", зібравши 33 мільйони доларів і довівши загальну суму до 179,7 мільйона доларів. Сімейний фільм "Minecraft: Фільм" (A Minecraft Movie) посів третє місце із 13,7 мільйонами доларів. Його загальна сума в американському прокаті сягнула 398,2 мільйона доларів.

У майбутньому літньому прокаті заплановані сиквели, включаючи "Світ Юрського періоду: Відродження" (Jurassic World: Rebirth) та "Місія нездійсненна 8" (Mission: Impossible - The Final Reckoning), а також новий фільм "Супермен" (Superman).

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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