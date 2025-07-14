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Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA

Київ • УНН

 • 4522 перегляди

Фільм Джеймса Ганна "Супермен" зібрав 122 мільйони доларів у перший вікенд прокату, випередивши "Людину зі сталі" 2013 року. Режисер заявив, що фільм торкається політики, що викликало негативну реакцію прихильників MAGA.

Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA

"Супермен" - пригодницький фільм за мотивами коміксів, за участю Девіда Коренсвета в ролі Людини зі сталі, має стати першою частиною нового кіновсесвіту коміксів DC Comics. Warner Bros., а також - переконливим конкурентом кіновсесвіту Marvel (MCU). Крім того сюжет фільму має зв'язко з актуальною соціально-політичною "повісткою дня" у США.

Про це пише УНН із посиланням на Newsweek, Variety, Times, TMZ.

Деталі

За підсумками вихідних стало відомо, що офіційні цифри стартових зборів перезавантаження історії про "Супермена" підтверджують амбіційний порив проєкту, - фільм Джеймса Ганна наразі випередив фільм Зака Снайдера "Людина зі сталі" 2013 року. У профільних ЗМІ, як то Variety, декілька днів тому повідомляли, що "Супермен", пригода за коміксами з Девідом Коренсветом у головній ролі , зібрав 122 мільйони доларів лише у перший вікенд прокату.

Успіху фільму Ганна може стати першою частиною нового кіновсесвіту коміксів DC Comics. Warner Bros., і серйозним конкурентом шалено успішним Marvel (MCU).

Крім того, з наближенням прем'єрного вікенду кілька політично забарвлених моментів могли чи підживити потенційний успіх фільму, чи .. зменшити темп.

У інтерв'ю британській газеті The Times, режисера-бунтарь Джеймс Ганн е приховував того факту, що його фільм торкнеться політики:

Супермен - це історія Америки. Іммігрант, який приїхав з інших місць... але для мене це переважно історія про те, що базова людська доброта є цінністю, яку ми втратили

- казав він. 

Його коментарі викликали негативну реакцію з боку відомих правих медіа-діячів та прихильників програми "Зробимо Америку знову великою" (MAGA).

Серед них - ведучий Fox News Джессі Уоттерс. Останній сказав:

На моєму плащі написано: "Зробимо Америку знову великою": Знаєте, що написано на його плащі?  - "МС-13"

"Супермен бореться за правду, справедливість і ваші улюблені займенники", - додав він.

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Келліенн Конвей, старший радник президента під час першої адміністрації Трампа, також висловила свою думку:

Ми ходимо в кінотеатр не для того, щоб нам читали лекції і нав'язували свою ідеологію

- сказала вона.

Дін Кейн, палкий прихильник президента Дональда Трампа, який зіграв Супермена в серіалі 1990-х років "Лоїс і Кларк: Нові пригоди Супермена", в інтерв'ю TMZ також розкритикував Ганна:

Я думаю, що залучення Супермена до цього ... Я думаю, що це була помилка Джеймса Ганна, коли він сказав, що це іммігрантська історія, і я думаю, що це зашкодить зборам у фільмі. Я був у захваті від фільму. Я з нетерпінням чекаю на нього... Я вболіваю за його успіх, але мені не подобається цей останній політичний коментар

Довідка

І все ж слід зазначити, що "Супермен" стартував сильніше саме у США.

Збір глядачів у міжнародному прокаті був дещо меншим, ніж очікувалося, склавши 95 мільйонів доларів на 78 ринках, що довело світовий показник до 217 мільйонів доларів.

- пише Variety

"Це видатний внутрішній дебют. Якщо тут і є якась м’якість, то вона за кордоном", — каже Девід А. Гросс, керівник консалтингової фірми з питань кіно FranchiseRe. "Супермена завжди ідентифікували як американського персонажа, і в деяких частинах світу Америка наразі не користується найбільшою популярністю".

Нагадаємо

Джеймс Ганн заявляв, що фільм "Супермен" матиме тривалість 2 години 9 хвилин разом з титрами, та спростував інформацію про тиск Warner Bros. щодо скорочення хронометражу.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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