Новий "Супермен" перевершив "Людину зі сталі" за зборами, попри критику прихильників MAGA

"Супермен" - пригодницький фільм за мотивами коміксів, за участю Девіда Коренсвета в ролі Людини зі сталі, має стати першою частиною нового кіновсесвіту коміксів DC Comics. Warner Bros., а також - переконливим конкурентом кіновсесвіту Marvel (MCU). Крім того сюжет фільму має зв'язко з актуальною соціально-політичною "повісткою дня" у США.

Про це пише УНН із посиланням на Newsweek, Variety, Times, TMZ.

Деталі

За підсумками вихідних стало відомо, що офіційні цифри стартових зборів перезавантаження історії про "Супермена" підтверджують амбіційний порив проєкту, - фільм Джеймса Ганна наразі випередив фільм Зака Снайдера "Людина зі сталі" 2013 року. У профільних ЗМІ, як то Variety, декілька днів тому повідомляли, що "Супермен", пригода за коміксами з Девідом Коренсветом у головній ролі , зібрав 122 мільйони доларів лише у перший вікенд прокату.

Успіху фільму Ганна може стати першою частиною нового кіновсесвіту коміксів DC Comics. Warner Bros., і серйозним конкурентом шалено успішним Marvel (MCU).

Крім того, з наближенням прем'єрного вікенду кілька політично забарвлених моментів могли чи підживити потенційний успіх фільму, чи .. зменшити темп.

У інтерв'ю британській газеті The Times, режисера-бунтарь Джеймс Ганн е приховував того факту, що його фільм торкнеться політики:

Супермен - це історія Америки. Іммігрант, який приїхав з інших місць... але для мене це переважно історія про те, що базова людська доброта є цінністю, яку ми втратили - казав він.

Його коментарі викликали негативну реакцію з боку відомих правих медіа-діячів та прихильників програми "Зробимо Америку знову великою" (MAGA).

Серед них - ведучий Fox News Джессі Уоттерс. Останній сказав:

На моєму плащі написано: "Зробимо Америку знову великою": Знаєте, що написано на його плащі? - "МС-13"

"Супермен бореться за правду, справедливість і ваші улюблені займенники", - додав він.

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Келліенн Конвей, старший радник президента під час першої адміністрації Трампа, також висловила свою думку:

Ми ходимо в кінотеатр не для того, щоб нам читали лекції і нав'язували свою ідеологію - сказала вона.

Дін Кейн, палкий прихильник президента Дональда Трампа, який зіграв Супермена в серіалі 1990-х років "Лоїс і Кларк: Нові пригоди Супермена", в інтерв'ю TMZ також розкритикував Ганна:

Я думаю, що залучення Супермена до цього ... Я думаю, що це була помилка Джеймса Ганна, коли він сказав, що це іммігрантська історія, і я думаю, що це зашкодить зборам у фільмі. Я був у захваті від фільму. Я з нетерпінням чекаю на нього... Я вболіваю за його успіх, але мені не подобається цей останній політичний коментар

Довідка

І все ж слід зазначити, що "Супермен" стартував сильніше саме у США.

Збір глядачів у міжнародному прокаті був дещо меншим, ніж очікувалося, склавши 95 мільйонів доларів на 78 ринках, що довело світовий показник до 217 мільйонів доларів. - пише Variety

"Це видатний внутрішній дебют. Якщо тут і є якась м’якість, то вона за кордоном", — каже Девід А. Гросс, керівник консалтингової фірми з питань кіно FranchiseRe. "Супермена завжди ідентифікували як американського персонажа, і в деяких частинах світу Америка наразі не користується найбільшою популярністю".

Нагадаємо

Джеймс Ганн заявляв, що фільм "Супермен" матиме тривалість 2 години 9 хвилин разом з титрами, та спростував інформацію про тиск Warner Bros. щодо скорочення хронометражу.

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