Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?

В украинской хозяйственной практике встречаются случаи, когда государственные органы, в частности правоохранительные, пытаются переложить ответственность за нарушения, допущенные контрагентами, на заказчиков товаров и услуг. Особенно это касается ситуаций, связанных с вероятной неуплатой налогов. Однако позиция юристов и суда однозначна - компания-заказчик не несет ответственности за действия контрагента после завершения хозяйственной операции, пишет УНН.

Прецедент перекладывания ответственности

Ранее УНН рассказывал о прецеденте, который возник с научно-производственной фирмой ООО "МС АВИА-ГРЕЙД", которую обвинили в якобы легализации средств через сотрудничество с контрагентами. В компании сообщили, что правоохранительные органы пришли к своим выводам, опираясь на выборочные банковские выписки, не обращаясь непосредственно к самому предприятию и не проводя полноценной проверки первичной документации.

При этом в "МС АВИА-ГРЕЙД" настаивают, что все хозяйственные операции подтверждаются соответствующими документами, они были проведены в рамках действующего законодательства и не содержат никаких нарушений. В компании подчеркнули, что действия поставщиков после выполнения контракта не могут быть основанием для предъявления претензий к заказчику, который действует добросовестно и в рамках правового поля.

В "МС АВИА-ГРЕЙД" расценивают такую ситуацию, как попытку оказать безосновательное репутационное давление на бизнес, который в условиях полномасштабной войны выполняет критически важные задачи в пользу государства, в том числе и в оборонной сфере.

Позиция юристов

Юристы, опрошенные УНН, отмечают, что заказчик не может нести ответственность за действия поставщика после завершения договорных отношений.

Компания-заказчик действует в рамках договорных отношений со своим контрагентом, и не может отвечать за надлежащее выполнение им своих налоговых обязательств - отмечает юрист Владимир Богатырь.

Аналогичную позицию занимает и адвокат Сергей Пагер. Он напоминает, что принцип индивидуальной ответственности закреплен в ст. 61 Конституции Украины, и европейская судебная практика не допускает привлечения налогоплательщика к ответственности за действия третьих лиц.

Если говорить в разрезе налоговых проверок, то необходимо отметить, что статья 61 Конституции Украины закрепляет принцип индивидуального характера юридической ответственности лица. С учетом подходов ЕСПЧ, изложенных в решениях по делам "Бизнес Суппорт Центр против Болгарии", "Булвес АД против Болгарии", "Интерсплав против Украины", налогоплательщик не может нести ответственность за возможные противоправные действия других юридических лиц. Указанное также подтверждается многочисленной судебной практикой - напомнил Пагер.

Реальность отношений должна быть подтверждена

При условии, что хозяйственная операция была реальной, товар был поставлен, соответствующие акты приема-передачи подписаны, а платеж произведен - никаких претензий к заказчику быть не может.

Возвращаясь к ситуации с ООО "МС АВИА-ГРЕЙД", стоит отметить, что подобное дело уже рассматривалось в рамках судебной экспертизы, которую проводили специалисты "Научно-исследовательской лаборатории судебных экспертиз". По результатам экономического исследования было установлено: если компания-заказчик фактически получила товар или услугу, к которым не было никаких замечаний или рекламаций, имеет полный пакет подтверждающих документов и действовала в соответствии с требованиями закона − она не несет ответственности за дальнейшие действия контрагентов. В таком случае претензии к ней являются необоснованными.

Эксперты указывают, что нередко чтобы придать веса своим доказательствам правоохранители прибегают к некоторым манипуляциям, например называют поверхностные проверки – "аналитическими исследованиями" или "аналитическими справками", которые, на практике не имеют юридической силы. Но именно на основе таких документов, формируются уголовные дела и обвинения в отношении добросовестных компаний. То есть нередко обвинения базируются на опосредованной ответственности, что можно расценивать как произвол.

Так называемые "аналитические исследования" Государственной налоговой службы прямо не предусмотрены законодательством - отметил адвокат Сергей Пагер.

Поэтому очевидно, что компания-заказчик не должна и не может нести ответственность за действия третьих лиц, если она действовала добросовестно, получила товар или услугу, вовремя оплатила их и имеет все подтверждающие документы. Попытки правоохранителей привлечь заказчиков к ответственности за действия контрагентов — это нарушение базовых принципов права, в частности Конституции Украины, и должны оспариваться в суде. Право в Украине не должно работать по принципу "виновен, потому что знаком".