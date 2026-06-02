Массированный удар может быть и этой ночью - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть информация от разведки, что рф может осуществить обстрел также и этой ночью, передает УНН.

Мы знаем от разведки, что массированный удар может быть и этой ночью. Пожалуйста, очень вас прошу обращать внимание на тревоги - сказал Зеленский.

Количество пострадавших в Киеве после массированной атаки рф возросло до 90, в стационарах находятся более 50 раненых.