Массированный удар может быть и этой ночью - Зеленский
Киев • УНН
Президент предупредил о возможном массированном ударе рф этой ночью по данным разведки. Число пострадавших в Киеве после последней атаки возросло до 90.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть информация от разведки, что рф может осуществить обстрел также и этой ночью, передает УНН.
Мы знаем от разведки, что массированный удар может быть и этой ночью. Пожалуйста, очень вас прошу обращать внимание на тревоги
Количество пострадавших в Киеве после массированной атаки рф возросло до 90, в стационарах находятся более 50 раненых.