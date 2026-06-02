Более 2500 сообщений о поврежденном жилье поступило через "Дію" за день 2 июня - Кулеба

Киев • УНН

 • 756 просмотра

За 2 июня украинцы подали более 2,5 тысяч заявлений о поврежденном имуществе через "Дію". В Реестре зафиксировано уже более 340 тысяч объектов с начала войны.

В течение дня 2 июня украинцы подали более 2.5 тысяч сообщений о поврежденном или уничтоженном жилье в результате российских атак. Граждане воспользовались порталом или приложением Дія, сообщает УНН со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.

Более 400 сообщений поступило от киевлян и более 100 - от днепрян. Как отметил Кулеба, с начала полномасштабного российского вторжения в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества зафиксировано более 340 000 объектов. Из них почти 300 000 - жилые дома.

Каждое такое сообщение - это чье-то поврежденное жилье, утраченное имущество и потребность в скорой помощи. Сегодня особенно важно, чтобы на местах максимально оперативно работали комиссии по обследованию поврежденного жилья и принимались решения для выплат по программе єВідновлення

- говорится в сообщении Кулебы.

В Днепре завершилась поисково-спасательная операция в жилом квартале, по которому ночью попали российские ракеты, число жертв возросло до 16.

Также УНН сообщал, что количество пострадавших людей в результате массированной атаки рф на Киев в ночь на 2 июня увеличилось до 81.

