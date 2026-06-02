Косуля, которая во время обстрела залезла под авто в Киеве, получила ранения. Ее госпитализировали - волонтеры
Киев • УНН
Спасатели КАРГ нашли на Осокорках раненую косулю после обстрела города. Животное доставили на лечение в Центр спасения диких животных.
Раненую косулю, которую нашли на столичных Осокорках после обстрела, доставили в Центр спасения диких животных. Об этом сообщила Команда спасения животных в Киеве, передает УНН.
Спасатели КАРГ помогли достать пострадавшую (косулю - ред.) и госпитализировали ее в Центр спасения диких животных
На столичных Осокорках заметили олененка, который залез под автомобиль. По сообщениям местных СМИ и соцсетей, животное искало укрытие во время обстрела.