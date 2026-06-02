Приоритетами рф являются компании Украины, развивающие ракетное производство - Зеленский
Киев • УНН
ГУР предоставило данные о производстве ракет рф и иностранных пособниках. Разоблачены планы кремля по ограничению стратегических связей Украины с другими странами.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Олега Иващенко. В нем шла речь о деталях российского производства ракет: объектах, расстояниях, количестве, путях поставки критических компонентов и станков, лицах и компаниях из других стран, которые помогают россии обходить санкции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы государства в соцсетях.
Детали
Как отметил Зеленский, одним из ключевых направлений для дальнейших российских ударов по Украине (военных, политических и пропагандистских) выбраны украинские компании, которые демонстрируют прогресс в развитии всех типов ракетных технологий.
Глава государства также добавил, что военная разведка Украины получила новые внутренние российские документы по политическому планированию, в частности касающиеся отношений Украины с Молдовой, государствами Южного Кавказа, Ближнего Востока и Залива.
Одним из ключевых российских политических задач является ограничение наших оборонных, экономических и других стратегических связей с соответствующими странами. Считаем, что россия этим только подтверждает, что и мы в Украине, и наши партнеры движемся правильным курсом к большей безопасности и дальнейшему развитию своего суверенитета, а также полной нейтрализации российского влияния
Зеленский поручил попытаться завершить войну до зимы – Буданов01.06.26, 20:03 • 12954 просмотра