Приоритетами рф являются компании Украины, развивающие ракетное производство - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Олега Иващенко. В нем шла речь о деталях российского производства ракет: объектах, расстояниях, количестве, путях поставки критических компонентов и станков, лицах и компаниях из других стран, которые помогают россии обходить санкции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы государства в соцсетях.

Как отметил Зеленский, одним из ключевых направлений для дальнейших российских ударов по Украине (военных, политических и пропагандистских) выбраны украинские компании, которые демонстрируют прогресс в развитии всех типов ракетных технологий.

Глава государства также добавил, что военная разведка Украины получила новые внутренние российские документы по политическому планированию, в частности касающиеся отношений Украины с Молдовой, государствами Южного Кавказа, Ближнего Востока и Залива.

Одним из ключевых российских политических задач является ограничение наших оборонных, экономических и других стратегических связей с соответствующими странами. Считаем, что россия этим только подтверждает, что и мы в Украине, и наши партнеры движемся правильным курсом к большей безопасности и дальнейшему развитию своего суверенитета, а также полной нейтрализации российского влияния