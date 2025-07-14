Кабмин Зеленского 3.0: как изменится правительство Украины

Сегодня, 14 июля, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложил первому вице-премьер-министру - министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство, что повлечет за собой автоматическую отставку действующего премьера Дениса Шмыгаля и соответственно всего правительства. УНН рассказывает, кто может сохранить, а кто потерять свои должности в правительстве Свириденко.

Детали

Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время - сказал Зеленский.

Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство

Что говорит закон?

В соответствии с разделом VI Конституции Украины, премьер-министр Украины назначается Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины.

Кандидатуру для назначения на должность премьер-министра Украины вносит Президент Украины по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде. Также в соответствии с Конституцией, отставка действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля предусматривает отставку всего правительства.

Однако, закон Украины "О правовом режиме военного положения" предусматривает, что в период действия военного положения не могут быть прекращены полномочия, среди прочего, Кабинета министров.

Новое правительство

Как уже отмечалось, новым премьером вместо Шмыгаля может стать Юлия Свириденко, которая возглавляет Министерство экономики. Народный депутат Ярослав Железняк сообщает, что новым министром экономики может стать первый заместитель Свириденко Алексей Соболев, который был назначен на эту должность в июле прошлого года.

Железняк также сообщает, что Шмыгаль должен возглавить Министерство обороны, которое сейчас возглавляет Рустем Умеров. В то же время Умерова могут "отправить" послом в США вместо Оксаны Маркаровой, которой Зеленский уже сообщил об отставке.

Зеленский обсудил замену посла Украины в США с Трампом - Bloomberg

Кроме того, Железняк сообщает, что Минобороны планируют объединить с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое с сентября 2024 года возглавляет Герман Сметанин.

Отметим, что министр и министр иностранных дел Украины назначаются Верховной Радой по представлению Президента Украины, поэтому сначала Зеленский должен зарегистрировать в Раде представление об увольнении Умерова и действующего главы МИД Андрея Сибиги. Кроме того, стоит отметить, что министр обороны назначается на должность из числа гражданских лиц, поэтому условный руководитель ГУР Кирилл Буданов не может стать министром обороны, как об этом ранее ходили слухи.

Железняк также сообщает, что в новом правительстве планируется увольнение министра образования и науки Оксена Лисового, который занимает должность с 2023 года. Кто станет новым главой МОН пока неизвестно. Также планируется увольнение Оксаны Жолнович с должности министра социальной политики Украины, а вместо нее может быть назначен Денис Улютин - первый заместитель министра финансов.

В Министерстве по делам ветеранов Украины изменений не планируется - его и дальше будет возглавлять Наталья Калмыкова. Без изменений планируется оставить Министерство по делам молодежи и спорта, которое возглавляет Матвей Бидный, Министерство финансов, которое возглавляет Сергей Марченко, Министерство внутренних дел, которое возглавляет Игорь Клименко, Министерство здравоохранения, которое возглавляет Виктор Ляшко.

Однако, существует вероятность увольнения Германа Галущенко, который возглавляет Министерство энергетики. Вместо него планируется назначить Светлану Гринчук, которая ныне возглавляет Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Кто займет должность Гринчук - пока неизвестно.

Кроме того, вероятно, будет ликвидировано Министерство национальной единства Украины, которое было создано на базе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Ныне министерство возглавляет Алексей Чернышов, которому было сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Высший антикоррупционный суд избрал Чернышову меру пресечения в виде залога в 120 млн гривен. После заседания суда Чернышов заявил, что намерен оплатить залог, несмотря на проблемы со счетами.

Чернышова отпустили под залог в 120 млн гривен

В то же время ВАКС постановил не отстранять Алексея Чернышова от должности вице-премьера и министра национальной единства.

ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера

Что дальше?

Как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, увольнение министров планируется провести в Раде уже в эту среду, 16 июля, а назначение нового правительства планируется провести в четверг, 17 июля.

Стоит отметить, что в случае увольнения Кабмина, все правительственные законопроекты (которые не прошли первое чтение) отзываются, в том числе и законопроект, который был принят сегодня на заседании правительства относительно повышения помощи при рождении ребенка: одноразовая выплата возрастет до 50 тысяч гривен, вместо 10, а ежемесячная поддержка для будущих мам без трудового стажа - до 7 тысяч грн. Кроме того, семьи смогут получать дополнительную ежемесячную помощь, если родители выходят на работу после 1 года ребенка.

50 тысяч гривен единовременно и около 7 тысяч каждый месяц: Кабмин согласовал увеличение помощи до и после рождения ребенка

Отметим, что это уже будет третье изменение правительства за каденцию Зеленского. После вступления на должность Президента, в августе 2019 года было сформировано новое правительство Украины, которое возглавил Алексей Гончарук.

Уже в марте 2020 года Гончарук подал в отставку, что означало отставку всего правительства. На следующий день правительство Гончарука было заменено правительством Шмыгаля, которое возглавляет и ныне, что делает его рекордсменом по продолжительности пребывания на посту среди всех глав правительства независимой Украины.