ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд не отстранил Алексея Чернышова от должности вице-премьера и министра национального единства. Такое решение было принято по результатам судебного заседания.
ВАКС постановил не отстранять Алексея Чернышова от должности вице-премьера и министра национального единства. Об этом сообщает корреспондент УНН со ссылкой на трансляцию суда.
Судья постановил в удовлетворении ходатайства детективов Национального антикоррупционного бюро Украины в отстранении Чернышова Алексея Михайловича от должности вице-премьер-министра и министра национального единства Украины отказать
Ранее
ВАКС избрал вице-премьер-министру Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 млн гривен. После заседания суда Чернышов заявил, что намерен оплатить залог в 120 млн гривен, несмотря на проблемы со счетами.
Напомним
24 июня, Чернышов после визита в НАБУ сообщил, что получил подозрение. Впоследствии САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.