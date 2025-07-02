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ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Высший антикоррупционный суд не отстранил Алексея Чернышова от должности вице-премьера и министра национального единства. Такое решение было принято по результатам судебного заседания.

ВАКС не отстранил Чернышова от должности вице-премьера

ВАКС постановил не отстранять Алексея Чернышова от должности вице-премьера и министра национального единства. Об этом сообщает корреспондент УНН со ссылкой на трансляцию суда. 

Судья постановил в удовлетворении ходатайства детективов Национального антикоррупционного бюро Украины в отстранении Чернышова Алексея Михайловича от должности вице-премьер-министра и министра национального единства Украины отказать

- сообщил судья.

Ранее

ВАКС избрал вице-премьер-министру Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 млн гривен. После заседания суда Чернышов заявил, что намерен оплатить залог в 120 млн гривен, несмотря на проблемы со счетами.

Напомним

24 июня, Чернышов после визита в НАБУ сообщил, что получил подозрение. Впоследствии САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
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