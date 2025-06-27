Чернышова отпустили под залог в 120 млн гривен

Высший антикоррупционный суд избрал вице-премьер-министру Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 млн гривен, передает УНН.

Ходатайство детектива НАБУ удовлетворить частично: применить к подозреваемому Чернышову Алексею Михайловичу меру пресечения в виде залога. Определить залог в размере 120 млн 2668 гривен - сказал судья.

На чиновника возложены следующие обязанности:

прибывать по каждому требованию к детективу или суду;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства или работы;

не отлучаться за территорию Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;

воздерживаться от общения с подозреваемыми по делу, а также со свидетелями.

Срок действия обязанностей на Чернышова определить два месяца, то есть до 27.08.2025 - добавил судья.

Дополнение

21 июня нардеп Ярослав Железняк сообщил со ссылкой на два источника в правительстве, что "еще 19 июня НАБУ/САП направили в секретариат КМУ приглашение на Министерство национальной единства Украины, которое возглавляет Алексей Чернышов, для того, чтобы в понедельник 23 июня он явился для вручения подозрения".

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что командировка вице-премьер-министра Алексея Чернышова подписана до конца недели, которая завершилась 22 июня.

Президент Зеленский заявил, что вице-премьер-министр Алексей Чернышов находится в заграничной командировке, выполняя задачи по открытию хабов и вопросы множественного гражданства. И что Чернышов должен вернуться после завершения командировки.

Чернышов 22 июня на фоне предыдущих слухов о "невозвращении в Украину" заявил, что уже завершил свою командировку за границу, и 23 июня чиновник хотел возвращаться к работе в Кабмине.

24 июня Чернышов после визита в НАБУ сообщил, что получил подозрение. Впоследствии САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.