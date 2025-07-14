50 тысяч грн одноразово и около 7 тысяч каждый месяц: Кабмин согласовал увеличение помощи до и после рождения ребенка

Правительство согласовало повышение помощи при рождении ребенка: единовременная выплата вырастет до 50 тысяч гривен, вместо 10, а ежемесячная поддержка для будущих мам без трудового стажа - до 7 тысяч грн. Кроме того, семьи смогут получать дополнительную ежемесячную помощь, если родители выходят на работу после 1 года ребенка. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Детали

Сегодня утверждаем проект закона о помощи семье до и после рождения ребенка. Закон предусматривает повышение единовременной выплаты женщинам после рождения ребенка с 10,3 тыс. грн до 50 тыс. грн - говорится в сообщении.

Как отмечает Шмыгаль, существенно увеличиваются выплаты женщинам, "которые родили ребенка, но не имеют профессионального стажа". То есть сейчас такая выплата составляет около 850 грн в месяц, а "будет составлять 7 тысяч гривен в месяц" для беременных.

Также, по его словам, согласована ежемесячная помощь, которую может оформить один из родителей, ухаживающий за ребенком. Кроме этого, согласована дополнительная ежемесячная помощь, если родители выходят на работу после 1 года ребенка.

Внедряем программу "еЯсли". После того как ребенку исполнится один год, родители будут иметь выбор: вернуться к работе или воспитывать ребенка до трех лет. Если они выберут первый вариант, государство ежемесячно будет платить 8 тысяч грн. В случае выбора второго варианта за мамой или папой сохранится уплата единого социального взноса вплоть до трехлетия малыша - добавил чиновник.

Также сохранен "пакет малыша" в двух вариантах: натуральная помощь или денежная компенсация в размере более 7,5 тысяч гривен.

Частью новаций в поддержке семьи является также предоставление "Пакета школьника", которое мы утвердили на прошлом заседании Правительства. Это 5 тыс. грн на каждого первоклассника для покупки всего необходимого к школе - сообщил Шмыгаль.

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