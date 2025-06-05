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"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи
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"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи

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"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи

Киев • УНН

 • 4886 просмотра

В 2025 году стоимость "Пакунка малюка" составит 7 689 грн, как и в 2024. Содержимое пакета пересмотрят в 2026 году.

"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи

В 2026 году содержимое "Пакунка малюка" снова пересмотрят, как это предусмотрено действующим порядком, согласно которому обновление происходит не менее одного раза в четыре года. В последний раз содержимое пакета было обновлено в 2023-м: появилась теплая одежда, увеличен размер одеяла, добавлены практичные пеленки.  Об этом на запрос УНН сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Обновленное содержимое "Пакунка малюка"

По официальной информации Министерства Социальной политики содержимое "Пакунка малюка" пересматривается не реже одного раза в четыре года.

В 2023 году Минсоцполитики пересмотрело содержимое "Пакунка малюка" и утвердило обновленный перечень детских товаров для его комплектования: увеличено количество или добавлены товары, которые пользуются спросом.

Например, добавлены многоразовые влагостойкие пеленки, теплая одежда для младенцев (шапочки и человечки), увеличен размер пледа-одеяла для более удобного использования, зато уменьшено количество одежды наименьшего размера, из которого малыши быстро вырастают (бодики, штанишки-ползунки) и др.

- говорится в ответе Минсоцполитики на запрос журналиста УНН.

Также там сообщили, что следующий пересмотр содержимого "Пакунка малюка" будет в 2026 году.

Размер денежной компенсации

"Пакунок малюка" при рождении ребенка в Украине выдают с 1 сентября 2018 года. С 2020 года введен механизм получения денежной компенсации за него.

Минсоцполитики определило, что стоимость "Пакунка малюка" составляет три размера прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет на дату рождения ребенка.

Поскольку с 1 января 2025 года прожиточный минимум для всех социальных и демографических групп остался неизменным, в том числе и для детей до шести лет, стоимость "Пакунка малюка" и размер его денежной компенсации в 2025 году являются такими же, как в 2024 году и составляют 7 689 гривен

- сообщили в Минсоцполитики.

Также в ведомстве сообщили, что в 2024 году компенсацию за "Пакунок малюка" оформили почти 138 тыс. семей на сумму более 1 023,81 млн гривен.

Денежная компенсация поступает на специальную карточку "Пакунок малюка". Рассчитаться ею можно так же, как и обычной банковской картой. Однако такая карточка имеет определенные ограничения по категориям товаров, на которые она может быть использована, поэтому перед покупкой стоит проверить, соответствуют ли желаемые товары правилам использования карты.

"Пакет малыша": родители смогут получить 7689 грн компенсации в 2025 году06.02.25, 14:41 • 26651 просмотр

Где принимают карту "Пакунок малюка"

Аптечные сети

Большинство аптек позволяет оплатить товары для младенцев этой картой. Это могут быть лекарства, гигиенические средства, влажные салфетки, кремы или другие товары первой необходимости для ухода за ребенком.

Специализированные детские магазины

Карточка принимается во многих магазинах, торгующих исключительно детскими товарами - от одежды и игрушек до колясок, кроваток и даже автокресел.

Супермаркеты и гипермаркеты

В крупных продуктовых магазинах, где есть специальные детские отделы, также можно воспользоваться карточкой. Здесь доступны товары ежедневного потребления - детское питание, подгузники, средства для купания и прочее.

Онлайн-платформы

Все больше интернет-магазинов присоединяются к программе. Это позволяет родителям заказывать необходимые вещи, не выходя из дома. Оплата онлайн - проста и удобна.

Известные сети

В таких ритейлерах, как Rozetka, Comfy, Foxtrot, Eldorado, Epicentrk, функционируют отдельные разделы с товарами для младенцев, которые также поддерживают оплату карточкой "Пакунок малюка".

Расширение сети торговых точек для использования компенсации

Благодаря поддержке платежных систем, таких как MasterCard и VISA, карта совместима с тысячами торговых точек и онлайн-магазинов по всей Украине.

Перечень всех магазинов, в которых можно рассчитаться карточкой "Пакунок малюка".

Государственная служба Украины по делам детей призывает торговые сети, включая онлайн-платформы, присоединяться к программе монетизации "Пакунка малюка", что позволит еще больше расширить перечень мест, где украинцы смогут реализовать предоставленную государством поддержку.

Выбор банков для получения компенсации

В 2025 году в Украине расширили возможности для получения денежной компенсации по программе "Пакунок малюка". Если раньше эти средства можно было оформить исключительно через специальные счета в ПриватБанке, то теперь родители могут выбирать другие банки, которые принимают участие в этой инициативе.

Перечень таких финансовых учреждений регулярно обновляется Государственной службой Украины по делам детей.

Срок действия денежной компенсации

Натуральный "Пакунок малюка", в который входят более 50 детских вещей, можно получить в течение 12 месяцев после рождения ребенка.

Заявку на денежную компенсацию также нужно подать в течение 12 месяцев с момента рождения ребенка. Денежные средства начисляются на специальный счет в банке и могут быть использованы только для покупки детских товаров.

Более 600 тысяч украинских семей уже воспользовались услугой "еМалятко"18.12.24, 14:54 • 14225 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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