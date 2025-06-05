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"Пакунок малюка" у 2025 році: в Мінсоцполітики розповіли, чи будуть зміни у допомозі

Київ • УНН

 • 12178 перегляди

У 2025 році вартість «Пакунка малюка» складатиме 7 689 грн, як і у 2024. Вміст пакунку переглянуть у 2026 році.

"Пакунок малюка" у 2025 році: в Мінсоцполітики розповіли, чи будуть зміни у допомозі

У 2026 році вміст "Пакунка малюка" знову переглянуть, як це передбачено чинним порядком, згідно з яким оновлення відбувається щонайменше раз на чотири роки. Востаннє вміст пакунка був оновлений у 2023-му: з’явився теплий одяг, збільшено розмір ковдри, додано практичні пелюшки.  Про це на запит УНН повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

Оновлений вміст "Пакунка малюка"

За офіційною інформацією Міністерства Соціальної політики вміст "Пакунку малюка" переглядається не рідше ніж один раз на чотири роки.

У 2023 році Мінсоцполітики переглянуло вміст "пакунка малюка" та затвердило оновлений перелік дитячих товарів для його комплектування: збільшено кількість або додано товарів, які мають попит.

Наприклад додано, багаторазові вологостійкі пелюшки, теплий одяг для немовлят (шапочки та чоловічки), збільшено розмір пледа-ковдри для зручнішого використання, натомість зменшено кількість одягу найменшого розміру, з якого малята швидко виростають (бодіки, штанці-повзунки) та ін.

- ідеться у відповіді Мінсоцполітики на запит журналіста УНН.

Також там повідомили, що наступний перегляд вмісту „пакунка малюка" буде у 2026 році.

Розмір грошової компенсації

"Пакунок малюка" при народженні дитини в Україні видають з 1 вересня 2018 року. З 2020 року запроваджено механізм отримання грошової компенсації за нього.

Мінсоцполітики визначило, що вартість "пакунка малюка" становить три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років на дату народження дитини.

Оскільки з 1 січня 2025 року прожитковий мінімум для всіх соціальних та демографічних груп залишився незмінним, в тому числі й для дітей до шести років, вартість "пакунка малюка" та розмір його грошової компенсації у 2025 році є такими самим, як у 2024 році і становлять 7 689 гривень

- повідомили у Мінсоцполітики.

Також у відомстві повідомили, що у 2024 році компенсацію за "пакунок малюка" оформили майже 138 тис. сімей на суму понад 1 023,81 млн гривень.

Грошова компенсація надходить на спеціальну картку "пакунок малюка". Розрахуватися нею можна так само, як і звичайною банківською карткою. Проте така картка має певні обмеження щодо категорій товарів, на які вона може бути використана, тому перед покупкою варто перевірити, чи відповідають бажані товари правилам використання картки.

"Пакунок малюка": батьки зможуть отримати 7689 грн компенсації у 2025 році06.02.25, 14:41 • 26651 перегляд

Де приймають картку "Пакунок малюка"

Аптечні мережі

Більшість аптек дозволяє оплатити товари для немовлят цією карткою. Це можуть бути ліки, гігієнічні засоби, вологі серветки, креми чи інші товари першої потреби для догляду за дитиною.

Спеціалізовані дитячі магазини

Картка приймається у багатьох магазинах, що торгують виключно дитячими товарами - від одягу та іграшок до колясок, ліжечок і навіть автокрісел.

Супермаркети та гіпермаркети

У великих продуктових магазинах, де є спеціальні дитячі відділи, також можна скористатися карткою. Тут доступні товари щоденного вжитку - дитяче харчування, підгузки, засоби для купання та інше.

Онлайн-платформи

Все більше інтернет-магазинів приєднуються до програми. Це дозволяє батькам замовляти необхідні речі, не виходячи з дому. Оплата онлайн - проста та зручна.

Відомі мережі

У таких ритейлерах, як Rozetka, Comfy, Foxtrot, Eldorado, Epicentrk, функціонують окремі розділи з товарами для немовлят, що також підтримують оплату карткою "Пакунок малюка".

Розширення мережі торгових точок для використання компенсації

Завдяки підтримці платіжних систем, як-от MasterCard та VISA, картка сумісна з тисячами торгових точок та онлайн-магазинів по всій Україні.

Перелік всіх магазинів, в яких можна розрахуватися карткою "Пакунок малюка".

Державна служба України у справах дітей закликає торгові мережі, включно з онлайн-платформами, приєднуватися до програми монетизації "Пакунка малюка", що дасть змогу ще більше розширити перелік місць, де українці зможуть реалізувати надану державою підтримку.

Вибір банків для отримання компенсації

У 2025 році в Україні розширили можливості для отримання грошової компенсації за програмою "Пакунок малюка". Якщо раніше ці кошти можна було оформити виключно через спеціальні рахунки у ПриватБанку, то тепер батьки можуть обирати інші банки, які беруть участь у цій ініціативі.

Перелік таких фінансових установ регулярно оновлюється Державною службою України у справах дітей.

Термін дії грошової компенсації

Натуральний "Пакунок малюка", до якого входять понад 50 дитячих речей можна отримати протягом 12 місяців після народження дитини.

Заявку на грошову компенсацію також потрібно подати протягом 12 місяців з моменту народження дитини. Грошові кошти нараховуються на спеціальний рахунок у банку та можуть бути використані лише для покупки дитячих товарів.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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