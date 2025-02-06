"Пакунок малюка": батьки зможуть отримати 7689 грн компенсації у 2025 році
Київ • УНН
Уряд затвердив постанову про грошову компенсацію за "пакунок малюка" на 2025 рік у розмірі 7689 грн. Кошти можна витратити у 12,5 тис торгових точках, також доступний оновлений бебі-бокс з 50+ товарами.
Батьки немовлят цього року зможуть отримати грошову компенсацію за "пакунок малюка", повідомили у Мінсоцполітики у четвер, пише УНН.
Деталі
Уряд підтримав постанову, згідно з якою у 2025 році сім’ї, в яких народиться дитина, зможуть, як і раніше, отримати грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" - цього року це 7689 грн.
Компенсаційні кошти можна буде використати для купівлі товарів для немовлят у 12,5 тисячах торговельних точок, які беруть участь у програмі монетизації "пакунка малюка".
Також для батьків доступна натуральна допомога у вигляді "пакунка малюка", який містить понад 50 якісних дитячих товарів.
У 2024 році провели публічні консультації з родинами та оновили склад бебі-боксу відповідно до їхніх побажань.
До оновленого "пакунка малюка" додали необхідні товари, зокрема багаторазові вологостійкі пелюшки та теплий одяг. Було збільшено розмір пледа-ковдри та зменшено кількість одягу найменшого розміру, з якого малюки швидко виростають.
Окрім того, у новий "пакунок малюка" додали книжку "Від народження до року". Це практичний порадник для батьків немовлят, що містить кращі світові практики та поради українських експертів.
Доповнення
Повідомляється, що з 2020 до 2024 року в межах пілотного проєкту "пакунок малюка" понад 729 тисяч українських родин отримали грошову компенсацію загальною сумою понад 4,7 млрд грн.
Виплата компенсації за "Пакунок малюка" з 2025 року буде проводитися на постійній основі05.12.24, 11:43 • 11970 переглядiв