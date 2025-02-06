"Пакет малыша": родители смогут получить 7689 грн компенсации в 2025 году
Киев • УНН
Правительство утвердило постановление о денежной компенсации за «пакет малыша» на 2025 год в размере 7689 грн. Средства можно потратить в 12,5 тыс торговых точках, также доступен обновленный бэби-бокс с 50+ товарами.
Родители младенцев в этом году смогут получить денежную компенсацию за "пакет малыша", сообщили в Минсоцполитики в четверг, пишет УНН.
Детали
Правительство поддержало постановление, согласно которому в 2025 году семьи, в которых родится ребенок, смогут, как и раньше, получить денежную компенсацию стоимости одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" - в этом году это 7689 грн.
Компенсационные средства можно будет использовать для покупки товаров для младенцев в 12,5 тысячи торговых точек, участвующих в программе монетизации "пакета малыша".
Также для родителей доступна натуральная помощь в виде "пакета малыша", который содержит более 50 качественных детских товаров.
В 2024 году провели публичные консультации с семьями и обновили состав бэби-бокса в соответствии с их пожеланиями.
В обновленный "пакет малыша" добавили необходимые товары, в частности многоразовые влагостойкие пеленки и теплую одежду. Был увеличен размер пледа-одеяла и уменьшено количество одежды самого маленького размера, из которой малыши быстро вырастают.
Кроме того, в новый "пакет малыша" добавили книгу "От рождения до года". Это практическое руководство для родителей младенцев, содержащее лучшие мировые практики и советы украинских экспертов.
Дополнение
Сообщается, что с 2020 до 2024 года в рамках пилотного проекта "пакет малыша" более 729 тысяч украинских семей получили денежную компенсацию на общую сумму более 4,7 млрд грн.
Выплата компенсации за «Пакет малыша» с 2025 года будет проводиться на постоянной основе05.12.24, 11:43 • 11899 просмотров