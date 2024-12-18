Более 600 тысяч украинских семей уже воспользовались услугой "еМалятко"
Киев • УНН
Комплексная услуга «еМалятко» помогла более 600 тысячам украинских семей получить документы для новорожденных. Сервис объединяет 9 услуг и сокращает время оформления с 30 часов до 42 минут.
За четыре года с начала внедрения комплексной услуги «еМалятко» в Украине ею воспользовались более чем 600 тысяч семей. Чаще всего оформляли услуги через «еМалятко» в Киевской области. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров передает УНН.
Услуга полностью изменила жизнь молодых родителей. еМалятко - самая удобная в мире возможность получить первые документы ребенка без беготни по учреждениям и бумаг. За 4 года услугой воспользовалось уже 600+ тысяч семей, чаще всего в Киевской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях
Как указал Федоров, сервис объединяет 9 услуг для одного жизненного события - рождения ребенка. еМалятко экономит кучу времени в самые важные для семьи моменты, в цифрах это:
- вместо 11 учреждений - 1 портал
- вместо 30 часов -42 минуты (+1 сутки на обработку)
- вместо 37 бумажных форм -1 заявление.
Дополнение
С 2025 года денежная компенсация за «Пакет малыша» станет постоянной программой. Родители смогут получать выплаты через любой уполномоченный банк, а не только через ПриватБанк.