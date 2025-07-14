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50 тисяч грн одноразово та близько 7 тисяч кожного місяця: Кабмін погодив збільшення допомоги до та після народження дитини
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50 тисяч грн одноразово та близько 7 тисяч кожного місяця: Кабмін погодив збільшення допомоги до та після народження дитини
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50 тисяч грн одноразово та близько 7 тисяч кожного місяця: Кабмін погодив збільшення допомоги до та після народження дитини

Київ • УНН

 • 1182 перегляди

Уряд України погодив підвищення одноразової допомоги при народженні дитини до 50 тисяч гривень. Також збільшено щомісячну підтримку для вагітних без трудового стажу до 7 тисяч гривень та запроваджено додаткову допомогу для батьків, які повертаються на роботу після року дитини.

50 тисяч грн одноразово та близько 7 тисяч кожного місяця: Кабмін погодив збільшення допомоги до та після народження дитини

Уряд погодив підвищення допомоги при народженні дитини: одноразова виплата зросте до 50 тисяч гривень, замість 10, а щомісячна підтримка для майбутніх мам без трудового стажу - до 7 тисяч грн. Крім того, родини зможуть отримувати додаткову щомісячну допомогу, якщо батьки виходять на роботу після 1 року дитини. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.

Деталі

Сьогодні затверджуємо проєкт закону про допомогу сім'ї до та після народження дитини. Закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис грн

- йдеться у дописі.

Як зазначає Шмигаль, суттєво збільшуються виплати жінкам, "які народили дитину, але не мають професійного стажу". Тобто зараз така виплата становить близько 850 грн на місяць, а "буде складати 7 тисяч гривень на місяць" для вагітних.

Також, за його словами погоджена допомога щомісяця, яку може оформити один з батьків, який доглядає за дитиною. Окрім цього погоджена додаткова щомісячна допомога, якщо батьки виходять на роботу після 1 року дитини.

Впроваджуємо програму "єЯсла". Після того як дитині виповниться один рік батьки матимуть вибір: повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч грн. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка

 - додав посадовець.

Також збережено "пакунок малюка" у двох варіантах: натуральна допомога або грошова компенсація розміром понад 7,5 тисяч гривень.

Частиною новацій у підтримці родини є також надання "Пакунку школяра", яке ми затвердили на минулому засіданні Уряду. Це 5 тис. грн на кожного першокласника для купівлі всього необхідного до школи

 - повідомив Шмигаль.

"Пакунок малюка" у 2025 році: в Мінсоцполітики розповіли, чи будуть зміни у допомозі 05.06.25, 14:49 • 92551 перегляд

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоФінанси
Україна
Шмигаль Денис Анатолійович
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