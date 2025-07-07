Демографічний колапс: як падіння народжуваності підриває економіку України - коментар експертки

За чотири роки кількість новонароджених в Україні впала майже на 100 тисяч. Експерти вже називають ситуацію критичною. Як пояснює співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка, таке падіння має прямі наслідки для економіки і не лише зменшення кількості працездатного населення та збільшення навантаження на платників податків, а загалом гальмування економічного розвитку, пише УНН.

За даними Міністерства юстиції України у 2021 році народилося 273 772 дитини. Вже у 2022 році ця цифра зменшилась на 67 740 немовлят — до 206 032. У 2023 році кількість новонароджених знову скоротилась — на 18 645, і склала 187 387 дітей. У 2024 році тенденція збереглася: ще мінус 10 708 немовлят, порівняно з попереднім роком. Таким чином, загальна різниця між показниками народжуваності у 2021 та 2024 роках становить 97 093 новонароджених. Негативний вплив має і виїзд українців за кордон.

Все це вказує на те, що демографічна криза в Україні прогресує. І це вже сьогодні призводить до серйозних наслідків для української економіки. А з кожним роком проблеми будуть поглиблюватися, прогнозує співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка, експертка у сфері фінансів.

В Україні не просто скорочується кількість працездатного населення — ми буквально бачимо, як зникає наступне покоління. Майбутнє. Через стрімке падіння народжуваності у державі стає дедалі менше людей віком до 18 років. А міграція тільки посилює цей розрив. Ми втрачаємо не лише робочі руки — ми втрачаємо тих, хто мав би передавати знання, навчати, відтворювати. Це не просто менше працівників — це менше податків, менше виробництва, менше внутрішнього ринку. А отже — падіння економічних темпів – пояснює Олена Сосєдка.

За її словами, мова не лише про зростання навантаження на пенсійну й соціальну системи. Йдеться про стратегічне питання виживання економіки в цілому.

Змінюється структура суспільства. Менше дітей — менше шкіл, менше університетів, менше спеціалістів. Зате — більше навантаження на тих, хто залишився. Щоб система не просто виживала, а розвивалась, нам потрібен не просто баланс — нам потрібен потенціал для зростання - наголошує вона.

Мама шістьох дітей і фінансова лідерка Олена Сосєдка отримала звання "Мати-героїня"

Особливо гостро криза проявляється у втраті кваліфікованих кадрів — тих, хто вже виїхав, і тих, хто міг би навчати нове покоління.

Україна втрачає цінний людський капітал. Виїжджають молоді фахівці — ІТ, медицина, освіта, інженерія. У результаті на ринку все менше кваліфікованих кадрів. А отже — впроваджувати інновації нікому, розвивати галузі нікому. Економіка починає пробуксовувати. І це торкнеться не лише нас — це вплине й на наступні покоління - додає Олена Сосєдка.

Нагадаємо

Кількість українських біженців, які виїхали з країни з початку повномасштабної війни, та планують повертатися в Україну зменшилася з 74% до 43%. УНН повідомляв, що причина – не лише тривалість війни, а й відсутність ясності щодо майбутнього України.

Крім того, раніше демографи припускали, що більшість жінок-біженок після війни повернуться додому. Однак нині все більше експертів вважають, що завершення війни може спричинити нову хвилю еміграції, цього разу серед чоловіків призовного віку, які наразі не мають права виїзду.

Особливо гостро криза проявляється у втраті кваліфікованих кадрів — тих, хто вже виїхав, і тих, хто міг би навчати нове покоління.

"Україна втрачає цінний людський капітал. Виїжджають молоді фахівці — ІТ, медицина, освіта, інженерія. У результаті на ринку все менше кваліфікованих кадрів. А отже — впроваджувати інновації нікому, розвивати галузі нікому. Економіка починає пробуксовувати. І це торкнеться не лише нас — це вплине й на наступні покоління", — додає Олена Сосєдка.